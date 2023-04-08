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۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۲۰:۰۲

از ابتدای ماه مبارک رمضان تاکنون؛

۲۷ واحد صنفی متخلف در شهرری پلمب شده است

۲۷ واحد صنفی متخلف در شهرری پلمب شده است

ری- سرپرست فرماندهی انتظامی شهرری گفت: از ابتدای ماه مبارک رمضان تاکنون ۲۷ واحد صنفی متخلف در شهرری پلمب شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسینعلی ابن علی عصر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه اجرای طرح‌های ارتقا امنیت اجتماعی و با محوریت طرح‌های کنترلی و نظارتی صنوف تا پایان ماه مبارک رمضان تداوم دارد اظهار داشت: از ابتدای ماه مبارک رمضان تاکنون ۲۷ واحد صنفی متخلف در شهرری پلمب شده است.

ابن علی با بیان اینکه طرح بازدید و نظارت بر واحدهای صنفی در اجرای مصوبات صادره به منظور رعایت و حفظ حرمت ماه مبارک رمضان، در دستور کار پلیس اماکن قرار گرفته است گفت: از ابتدای ماه مبارک این طرح در حال اجرا می‌باشد.

وی عنوان داشت: طی این ایام از دو هزار و ۲۲۸ واحد صنفی شهرری بازدید به عمل آمده و به ۳۷ واحد صنفی متخلف نیز اخطار پلمب داده شده است.

کد مطلب 5749856

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