به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسینعلی ابن علی عصر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه اجرای طرح‌های ارتقا امنیت اجتماعی و با محوریت طرح‌های کنترلی و نظارتی صنوف تا پایان ماه مبارک رمضان تداوم دارد اظهار داشت: از ابتدای ماه مبارک رمضان تاکنون ۲۷ واحد صنفی متخلف در شهرری پلمب شده است.

ابن علی با بیان اینکه طرح بازدید و نظارت بر واحدهای صنفی در اجرای مصوبات صادره به منظور رعایت و حفظ حرمت ماه مبارک رمضان، در دستور کار پلیس اماکن قرار گرفته است گفت: از ابتدای ماه مبارک این طرح در حال اجرا می‌باشد.

وی عنوان داشت: طی این ایام از دو هزار و ۲۲۸ واحد صنفی شهرری بازدید به عمل آمده و به ۳۷ واحد صنفی متخلف نیز اخطار پلمب داده شده است.