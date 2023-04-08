کشف ۲۳۹ میلیارد ریال فرار مالیاتی در کردستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ارتباطات انتظامی کردستان، سردار علی آزادی اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان کردستان با اشراف اطلاعاتی از فرار مالیاتی توسط یکی از مؤدیان مالیاتی مطلع و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: پس از هماهنگی با مراجع قضائی و با تحقیقات و اقدامات تخصصی و پلیسی از مؤدی مذکور ۳۱۹ میلیارد ریال انواع کالا که غالباً از نوع از نوع قطعات یدکی وسایل نقلیه و غیره بوده، توسط افراد ناشناس و با اقداماتی ظاهراً قانونی ولی با سو استفاده از کارت بازرگانی وارد کشور شده است که این اقدام منجر به فرار مالیاتی و جریمه عدم پرداخت و تضییع حقوق بیت المال به میزان ۲۳۹ میلیارد ریال شده است.

فرمانده انتظامی کردستان اعلام کرد: در این رابطه ۲ نفر دستگیر و به همراه پرونده در اختیار مراجع قضائی قرار گرفتند.

وی افزود: مأموران پلیس اقتصادی با هرگونه اخلال در نظام اقتصادی مقابله می‌کنند و شهروندان هرگونه جرایم اقتصادی را از طریق فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.