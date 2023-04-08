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۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۲۰:۵۱

فرمانده انتظامی کردستان خبر داد؛

کشف ۲۳۹ میلیارد ریال فرار مالیاتی در کردستان

کشف ۲۳۹ میلیارد ریال فرار مالیاتی در کردستان

سنندج- فرمانده انتظامی کردستان از کشف ۲۳۹ میلیارد ریال فرار مالیاتی با تلاش مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ارتباطات انتظامی کردستان، سردار علی آزادی اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان کردستان با اشراف اطلاعاتی از فرار مالیاتی توسط یکی از مؤدیان مالیاتی مطلع و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: پس از هماهنگی با مراجع قضائی و با تحقیقات و اقدامات تخصصی و پلیسی از مؤدی مذکور ۳۱۹ میلیارد ریال انواع کالا که غالباً از نوع از نوع قطعات یدکی وسایل نقلیه و غیره بوده، توسط افراد ناشناس و با اقداماتی ظاهراً قانونی ولی با سو استفاده از کارت بازرگانی وارد کشور شده است که این اقدام منجر به فرار مالیاتی و جریمه عدم پرداخت و تضییع حقوق بیت المال به میزان ۲۳۹ میلیارد ریال شده است.

فرمانده انتظامی کردستان اعلام کرد: در این رابطه ۲ نفر دستگیر و به همراه پرونده در اختیار مراجع قضائی قرار گرفتند.

وی افزود: مأموران پلیس اقتصادی با هرگونه اخلال در نظام اقتصادی مقابله می‌کنند و شهروندان هرگونه جرایم اقتصادی را از طریق فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 5749895

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