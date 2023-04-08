به گزارش خبرنگار مهر، شاهین علیزاده امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: برای شب‌های قدر تدابیر ویژه ای از امکانات، تجهیزات و نیروهای فوریت‌های پزشکی در شهرستان خرم آباد تدارک دیده شده است و این نیروها در شب‌های قدر، همگی در آمادگی کامل به سر می‌برند.

وی افزود: برای پوشش شب‌های قدر یک دستگاه اتوبوس آمبولانس با هشت تخت و یک دستگاه آمبولانس با تجهیزات کامل و کادر فوریت‌های پزشکی برای مصلی الغدیر خرم آباد در نظر گرفته شده است.

سرپرست فوریت‌های پزشکی شهرستان خرم آباد، تصریح کرد: همه ۲۳ کد شهری و جاده‌ای، دو دستگاه موتورآمبولانس از اذان مغرب تا اذان صبح برای خدمت رسانی به روزه داران، آماده خدمت رسانی به مردم روزه دار در شب‌های قدر هستند.