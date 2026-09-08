  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۵۱

فقط ۱۰ درصد از آلمانی‌ها از عملکرد دولت راضی هستند

فقط ۱۰ درصد از آلمانی‌ها از عملکرد دولت راضی هستند

نتایج یک نظرسنجی در آلمان از کاهش شدید رضایت شهروندان این کشور نسبت به عملکرد دولت حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نتایج نظر سنجی صورت گرفته توسط پژوهشکده ایفراتست دیماپ نشان می دهد رضایت شهروندان آلمانی از عملکرد دولت این کشور به ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

بر اساس این گزارش، این پایین ترین سطح ثبت شده در نظرسنجی های صورت گرفته توسط پژوهشکده مذکور به شمار می رود.

در جریان نظرسنجی ۳ سپتامبر این آمار به ۱۵ درصد می رسید.

نظرسنجی جدید نشان می دهد که ۸۸ درصد از شهروندان آلمانی از عملکرد دولت این کشور راضی نیستند.

در این نظرسنجی بیش از هزار نفر شرکت کردند. پیشتر نیز نشریه بیلد گزارش داده بود تنها ۲۴ درصد از آلمانی ها معتقدند ائتلاف کنونی تا انتخابات پارلمانی ۲۰۲۹ دوام خواهد آورد.

کد مطلب 6940700

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ناشناس IR ۰۸:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
      0 0
      پاسخ
      اون مرکل کمونیست کشورشان را به فنا داد تقصیر دولت الان نیست.کشورهای کمونیستی همه فقیر وبدبخت میشوند فردی مثل مرکل که میگوید حقوق معلم از پزشک با ان همه تحصیلات سخت وفرسایشی باید بالاتر باشد یک بچه گدای عقده ای المان شرقی بود که المان را بدبخت کرد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها