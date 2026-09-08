به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نتایج نظر سنجی صورت گرفته توسط پژوهشکده ایفراتست دیماپ نشان می دهد رضایت شهروندان آلمانی از عملکرد دولت این کشور به ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

بر اساس این گزارش، این پایین ترین سطح ثبت شده در نظرسنجی های صورت گرفته توسط پژوهشکده مذکور به شمار می رود.

در جریان نظرسنجی ۳ سپتامبر این آمار به ۱۵ درصد می رسید.

نظرسنجی جدید نشان می دهد که ۸۸ درصد از شهروندان آلمانی از عملکرد دولت این کشور راضی نیستند.

در این نظرسنجی بیش از هزار نفر شرکت کردند. پیشتر نیز نشریه بیلد گزارش داده بود تنها ۲۴ درصد از آلمانی ها معتقدند ائتلاف کنونی تا انتخابات پارلمانی ۲۰۲۹ دوام خواهد آورد.