تقلای ترامپ برای کاهش قیمت نفت از طریق فضای مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار یک پست در فضای مجازی مدعی شد: قیمت نفت بعد از پیروزی ما در جنگ با ایران به صورت شدیدی کاهش خواهد یافت!

وی همچنین مدعی شد: قیمت سوخت نیز به سه دلار در هر گالن کاهش پیدا می کند و بعد به کمتر از ۲ دلار می رسد و این موضوع خیلی زود اتفاق می افتد.

ترامپ با تکرار ادعاهای خود درباره برنامه هسته ای صلح آمیز ایران گفت که این کشور هرگز به سلاح هسته ای دست پیدا نخواهد کرد.

تقلای ترامپ از طریق مطرح کردن چنین توهماتی در فضای مجازی با توجه به افزایش روزانه قیمت نفت و سوخت به دلیل تنش ها در تنگه هرمز صورت می گیرد.

رئیس جمهور آمریکا تصور می کند با انتشار پست های تکراری در فضای مجازی می تواند محبوبیت از دست رفته خود را در میان رأی دهندگان آمریکایی باز یابد.