خبرگزاری مهر-گروه سیاست- هادی رضائی: محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی در گفتگوی شب گذشته خود از انجام یک تست موشکی مهم علیه ناو آمریکایی در ۴۸ ساعت گذشته خبر داد. این اقدام به گفته او اولین آزمایش از این نوع از دوران جنگ تحمیلی تاکنون بوده و هدف آن باورپذیر کردن تهدید ایران و نشان دادن قدرت بازدارندگی است.

سرلشکر رضایی در این گفتگو توضیح داد: برای اولین بار از دوران جنگ تحمیلی، یک موشک بالستیک ویژه علیه ناو آمریکایی در منطقه آزمایش شده است. این اقدام واکنش شدیدی به همراه داشته و حتی مقامات آمریکایی نیز نتوانسته‌اند وقوع آن را انکار کنند.

وی هدف این شلیک را باورپذیر کردن تهدید ایران دانست و تأکید کرد غرق کردن یک ناو با ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر، پیامدهای سنگینی برای طرف مقابل خواهد داشت. رضایی این تست را نقطه عطفی در تحول راهبردهای جنگی ایران و نشانه‌ای از پایان تحمل محاصره دریایی خواند.

او همچنین به حمله به دو کشتی نفتکش ایران در واکنش به این اقدام اشاره کرد و آن را بخشی از تحولات اخیر دانست.

سخنان رضایی نشان می‌دهد ایران این تست را نه به‌عنوان یک اقدام تهاجمی صرف، بلکه به‌عنوان ابزاری برای بازدارندگی و تغییر معادله فشار دریایی مطرح کرده است. تأکید او بر «باورپذیر شدن تهدید» و اشاره به پیامدهای سنگین غرق شدن یک ناو، بیانگر تلاش برای بالا بردن هزینه هرگونه اقدام نظامی علیه منافع ایران است.

در عین حال، رضایی این تحول را در کنار تغییر مسیر تجارت و دیپلماسی جدید ایران قرار داد و گفت روش‌های کشور تغییر کرده، اما دیپلماسی کنار گذاشته نشده است. ایران به دنبال پایان جنگ‌ها در منطقه است و هرگونه تجاوز را مخل امنیت و تجارت کل غرب آسیا می‌داند.

این موضع رسمی، تصویری روشن از رویکرد جدید تهران ارائه می‌دهد: نمایش عملی توان بازدارندگی در کنار تأکید بر مدیریت تنش و حفظ کانال‌های دیپلماتیک.

بالستیک‌ها در برابر ناوهای هواپیمابر

ظهور موشک‌های بالستیک ضدکشتی، یکی از مهم‌ترین تحولات سال‌های اخیر در جنگ دریایی است. چین با توسعه خانواده موشک‌های DF-۲۱D و سپس DF-۲۶، از نخستین کشورهایی بود که به‌طور جدی ایده استفاده از موشک بالستیک برای حمله به شناورهای متحرک و به‌ویژه ناوهای هواپیمابر را دنبال کرد. تفاوت اصلی این موشک‌ها با موشک‌های کروز ضدکشتی، سرعت بسیار بالاتر، مسیر پروازی متفاوت و امکان حمله از ارتفاع زیاد است؛ ویژگی‌هایی که چالش تازه‌ای برای سامانه‌های دفاعی ناوگروه‌ها ایجاد می‌کند.

در کشورمان ایران نیز توسعه موشک‌های بالستیک با قابلیت درگیری با اهداف دریایی سابقه‌ای بیش از یک دهه دارد. خلیج فارس، هرمز۱-۲، فاتح مبین و ذوالفقار بصیر از جمله نمونه‌هایی هستند که به‌صورت رسمی معرفی شده‌اند. در میان آنها، ذوالفقار بصیر با برد اعلام‌شده حدود ۷۰۰ کیلومتر، نقطه عطفی در افزایش برد موشک‌های بالستیک ضدکشتی ایران محسوب می‌شود. استفاده از جستجوگر اپتیکی در مرحله پایانی نیز به این خانواده امکان می‌دهد در فاز نهایی، هدف دریایی را شناسایی و مسیر برخورد را اصلاح کند.

اما تحول مهم‌تر، به موشک‌هایی مربوط می‌شود که برد آنها از محدوده ۱۰۰۰ کیلومتر فراتر می‌رود. در سال‌های گذشته، مقام‌های نظامی کشورمان از آزمایش موشک‌های بالستیک علیه اهداف دریایی در فواصل بسیار دور خبر داده‌اند. در رزمایش پیامبر اعظم-۱۵ نیز شلیک موشک‌های بالستیک به سمت اهدافی در شمال اقیانوس هند، در فاصله اعلام‌شده حدود ۱۸۰۰ کیلومتر، توجه زیادی را به خود جلب کرد. با این حال، درباره اینکه کدام موشک مشخصاً برای مأموریت ضدکشتی در این برد طراحی شده و چه میزان توان عملیاتی واقعی در برابر یک شناور متحرک دارد، اطلاعات عمومی و قابل راستی‌آزمایی محدودی وجود دارد.

اظهارات سال‌های اخیر فرماندهان نظامی ایران درباره موشکی با برد حدود ۱۵۰۰ کیلومتر، سرعت نزدیک به ۸ ماخ و توان اصابت به اهداف دریایی متحرک نیز نشان می‌دهد توسعه چنین قابلیتی در دستور کار قرار داشته است. بنابراین باید میان موشک‌هایی که صرفاً در یک آزمایش به سمت هدف دریایی شلیک شده‌اند و موشک‌هایی که از ابتدا برای شکار شناور متحرک طراحی شده‌اند، تفاوت قائل شد.

چرا ناو هواپیمابر هدف دشواری است؟

ناو هواپیمابر یک هدف بسیار بزرگ اما به‌شدت حفاظت‌شده است. این شناورها معمولاً در مرکز یک ناوگروه شامل ناوشکن‌های پدافندی، شناورهای پشتیبانی و گاه زیردریایی‌ها حرکت می‌کنند. شبکه‌ای چندلایه از رادارها، موشک‌های پدافندی، جنگ الکترونیک و هواگردهای رزمی نیز برای حفاظت از آنها به کار گرفته می‌شود.

از این منظر، اهمیت موشک بالستیک ضدکشتی صرفاً در قدرت انفجاری آن نیست؛ بلکه ترکیب سرعت، ارتفاع پرواز، زمان کوتاه واکنش و امکان حمله از مسیر بالستیک است که مسئله را برای مدافع پیچیده‌تر می‌کند. البته این به معنای «ناتوانی قطعی» پدافند ناوگروه در مقابله با چنین موشک‌هایی نیست. موفقیت یک حمله به عواملی همچون کشف به‌موقع، کیفیت اطلاعات هدف، دقت سامانه هدایت، توان جستجوگر در مرحله نهایی، جنگ الکترونیک و تعداد موشک‌های شلیک‌شده بستگی دارد.

از «زدن ناو» تا «عقب راندن ناو»

مهم‌ترین اثر راهبردی این موشک‌ها الزاماً غرق کردن یک ناو هواپیمابر نیست. حتی اگر احتمال اصابت و انهدام کامل یک ناو بسیار پایین باشد، ایجاد تهدید معتبر می‌تواند فرمانده ناوگروه را مجبور کند فاصله خود را از ساحل افزایش دهد.

این مسئله مستقیماً بر عملیات هوایی ناو اثر می‌گذارد. هرچه ناو از ساحل دورتر شود، جنگنده‌های مستقر روی آن برای رسیدن به هدف به سوخت بیشتری نیاز دارند، ظرفیت حمل مهمات آنها کاهش می‌یابد و وابستگی به سوخت‌گیری هوایی افزایش پیدا می‌کند. در مقابل، مدافع زمان بیشتری برای کشف، شناسایی و واکنش به هواپیماها و موشک‌های مهاجم خواهد داشت.

در همین چارچوب، موشک‌های خیبرشکن و شهید حاج قاسم نیز از منظر برد، سرعت و تحرک اهمیت پیدا می‌کنند؛ هرچند نباید صرفاً بر اساس مشخصات اعلام‌شده، آنها را به‌عنوان موشک‌های ضدکشتی عملیاتی طبقه‌بندی کرد.

جمع‌بندی

موشک‌های بالستیک ضدکشتی، بخشی از روند گسترده‌تر تغییر ماهیت جنگ دریایی هستند؛ روندی که در آن یک ناو هواپیمابر دیگر نمی‌تواند صرفاً با تکیه بر برد هواگردهای خود، آزادانه در نزدیکی سواحل یک رقیب فعالیت کند.

برای ایران، ترکیب موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد و میان‌برد ضدکشتی، موشک‌های کروز، پهپادها و توانمندی‌های دریایی، در صورت برخورداری از شبکه شناسایی و هدف‌یابی مؤثر، می‌تواند هزینه و ریسک حضور ناوگروه‌های دشمن در محدوده وسیعی از آب‌های منطقه را افزایش دهد. بنابراین، دستاورد اصلی این موشک‌ها را باید نه صرفاً در توانایی «غرق کردن ناو هواپیمابر»، بلکه در تغییر محاسبات فرماندهان دشمن و تحمیل فاصله و احتیاط بیشتر به آنها جست‌وجو کرد.