به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور صبح سه شنبه در ادامه برنامه‌های سفر خود به شهر مقدس قم، با حضور در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)، ضمن زیارت مضجع شریف بانوی کرامت، به مقام والای این بانوی بزرگوار اسلام ادای احترام کرد.



معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با حضور بر سر مزار مراجع تقلید و علمای فقید مدفون در حرم مطهر، با قرائت فاتحه، یاد و خاطره آنان را گرامی داشت.



عارف در ادامه با حضور بر مزار شهید دکتر علی لاریجانی، دبیر فقید شورای عالی امنیت ملی، با قرائت فاتحه به مقام شامخ این شهید والامقام ادای احترام کرد.



وی همچنین بر سر مزار سپهبد شهید امیرموسوی رییس فقید ستاد مشترک نیروهای مسلح و سردار شهید سعید ایزدی از فرماندهان ارشد جبهه مقاومت حضور یافت و فاتحه ای قرائت کرد.



معاون اول رئیس‌جمهور همچنین در حاشیه حضور خود در حرم مطهر حضرت معصومه(س)، با جمعی از زائران و مردم به گفت‌وگو پرداخت.