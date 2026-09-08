حجتالاسلام حمیدرضا سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان اظهار کرد: دوره آخرالزمان در کنار سختیها، شیرینیهایی نیز دارد و یکی از مهمترین سختیهای این دوران تلاش شیطان و دشمنان برای دور کردن انسانها از امام زمان(عج) و تضعیف ایمان مردم است.
وی افزود: هدف اصلی دشمن از جنگهای مختلف، ایمان مردم است و اگر ایمان جامعه تضعیف شود، دشمن به هدف خود رسیده است؛ بنابراین باید مراقب باشیم ایمان و باور قلبی خود به خداوند را حفظ کنیم.
کارشناس مسائل مذهبی خاطرنشان کرد: ایمان تنها دانستن وجود خدا نیست، بلکه باور قلبی به قدرت و حضور خداوند در همه عرصههای زندگی است؛ خداوند در قرآن کریم بر قدرت مطلق خود تأکید کرده و مؤمن باید این حقیقت را در زندگی خود باور داشته باشد.
سلطانی تصریح کرد: خداوند برای از بین بردن قدرتهای استکباری نیازی به ابزارهای پیچیده ندارد و همانگونه که در تاریخ، قدرتهایی مانند نمرود را با موجودی کوچک و ناچیز به زانو درآورد، امروز نیز قادر است قدرتمندان جهان را در هم بشکند.
وی بیان کرد: حضور مردم در میدانهای مختلف، یکی از مهمترین جلوههای ایمان و ایستادگی است و تجمعات مردمی تنها یک حضور ساده نیست، بلکه پیام روشنی برای دشمن دارد که مردم پای انقلاب، نظام و آرمانهای خود ایستادهاند.
کارشناس مسائل مذهبی ادامه داد: دشمن بیش از آنکه از سلاح و تجهیزات نظامی هراس داشته باشد، از حضور مردم میترسد؛ زیرا حضور مردم نشان میدهد جامعه در برابر فشارها و تهدیدها تسلیم نشده و همچنان از ارزشهای خود دفاع میکند.
سلطانی اضافه کرد: مردم نباید تصور کنند حضور چند ساعته در چنین تجمعاتی کار کوچکی است، چراکه همین حضور و اعلام موضع در برابر دشمن میتواند نقش مهمی در حفظ انسجام اجتماعی و تقویت روحیه مقاومت داشته باشد.
وی یادآور شد: مردم ایران باید قدردان رزمندگان و جوانانی باشند که در مرزها و میدانهای دفاع از کشور، با وجود گرما، سختی و دوری از خانوادهها در حال انجام وظیفه هستند و خانوادههای این رزمندگان نیز در این مسیر متحمل سختیهای فراوانی میشوند.
کارشناس مسائل مذهبی تصریح کرد: پس از شهادت رهبر و فرماندهان، مردم با حضور گسترده خود نشان دادند که دشمن در محاسباتش درباره ملت ایران دچار اشتباه شده است و تصور میکرد با ایجاد فشار و ضربه به نظام، مردم از انقلاب فاصله خواهند گرفت.
سلطانی خاطرنشان کرد: دشمن زمانی جرأت اقدام علیه جمهوری اسلامی را پیدا میکند که احساس کند مردم از صحنه فاصله گرفتهاند، بنابراین حضور مردم در میدان، مطالبهگری و حمایت از ولایت میتواند مهمترین عامل بازدارنده در برابر توطئههای دشمن باشد.
وی بیان کرد: مردم باید پشت ولایت را خالی نکنند و مطالبهگر باشند؛ زیرا هر جا مردم نسبت به مسائل جامعه بیتفاوت شوند، زمینه برای سوءاستفاده و تصمیمهای نادرست فراهم میشود و دشمن نیز از همین نقاط ضعف استفاده میکند.
کارشناس مسائل مذهبی با اشاره به نقش زنان در جامعه تأکید کرد: بانوان در حفظ بنیان خانواده، تربیت فرزندان و مقابله با جنگ فرهنگی دشمن نقش بسیار مهمی دارند و دشمن تلاش میکند از طریق تضعیف حجاب، عفاف و خانواده به جامعه آسیب بزند.
سلطانی ادامه داد: حفظ خانواده، تربیت فرزندان مؤمن، توجه به حجاب و عفاف و عمل به فریضه امر به معروف و نهی از منکر از جمله وظایفی است که باید مورد توجه جدی خانوادهها قرار گیرد.
وی یادآور شد: نباید میدانهای دفاع از ارزشها را خالی کنیم و با حفظ ایمان، تقوا و ایستادگی امیدواریم به قلههای پیشرفت و سربلندی برسیم و در آینده شاهد تحقق وعده الهی و فرج امام زمان(عج) باشیم.
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