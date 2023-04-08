نقشه راه فرهنگی در مازندران ترسیم شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی شنبه شب در نشست با فعالان جهاد تبیین در استان از مسئولان فرهنگی دخواست در راستای اجرای جهاد تبیین نقشه راه ترسیم کنند و افزود: انجام اقدامات زیربنایی در حوزه مقابله با بی‌حجابی ضرورت دارد.

وی خواستار برگزاری جلسه‌ای با هدف بررسی اقدامات در حوزه جهاد تبیین شد و افزود: همه دستگاه‌های اجرایی این طرح را با طرح توسعه‌ای سپاه و وزارت کشور مقایسه کنند و نقشه راهی ترسیم کنند.

آیت الله محمدی لائینی گفت: اگر طرحی عملیاتی وجود دارد مورد ارزیابی و محور قرار بگیرد زیرا داشتن نیروی فرهنگی باانگیزه بزرگترین فرصت است.

نماینده ولی فقیه در مازندران عنوان کرد: مسئله دیگر اینکه باید کار زیربنایی و مبارز ه با بدحجابی صورت گیرد زیرا اصل کار توجه به حوزه فرهنگ است.

آیت الله محمدی لائینی ادامه داد: معلمان، مربیان، اساتید باید در جریان توجه به بحث حجاب و حوزه فرهنگی قرار بگیرند.