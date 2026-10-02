https://mehrnews.com/x3dd93 ۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۶ کد مطلب 6965645 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۶ دویست و شانزدهمین شب اجتماع خونخواهی رهبر شهید در شیروان با گذشت دویست و شانزده شب از آغاز تجمعات شبانه خونخواهی رهبر شهید، حضور مردم شیروان در میدان همچنان ادامه دارد. دریافت 8 MB کد مطلب 6965645 کپی شد مطالب مرتبط ۲۱۵ شب اقتدار و صلابت پروشور اسفراین رقم خورد حضور حماسی مردم شیروان در تجمعات شبانه دویست و چهاردهمین شب تجمعات مردمی شیروان شیروان کماکان میزبان اجتماع شبانه مردم در حمایت از ایران عزیز دویست و هجدهمین حضور خودجوش صاحبان انقلاب در تجمعات شبانه شیروان برچسبها شیروان تجمع مردمی ایران
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