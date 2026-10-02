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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۶

دویست و شانزدهمین شب اجتماع خونخواهی رهبر شهید در شیروان

دویست و شانزدهمین شب اجتماع خونخواهی رهبر شهید در شیروان

با گذشت دویست و شانزده شب از آغاز تجمعات شبانه خونخواهی رهبر شهید، حضور مردم شیروان در میدان همچنان ادامه دارد.

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کد مطلب 6965645

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