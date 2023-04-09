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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۷:۳۶

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران عنوان کرد؛

استخدام ۱۵۰۰ نفر در بیمارستان هوشمند کشور

استخدام ۱۵۰۰ نفر در بیمارستان هوشمند کشور

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، از صدور مجوز استخدام ۱۵۰۰ نفر در کلان بیمارستان حضرت مهدی(عج) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین قناعتی اظهار داشت: از زمان افتتاح رسمی کلان بیمارستان هوشمند حضرت مهدی (عج)، بخش‌های آی سی یو و دیالیز این بیمارستان فعال بوده و تا پایان هفته جاری نیز انتقال بخش اورژانس انجام می‌شود.

وی تاکید کرد: در خدمات هوشمند بیمارستان حضرت مهدی (عج) وزارت ارتباطات و بیمه‌ها سهیم هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران یادآور شد: با مساعدت وزیر بهداشت مجوز استخدام یک هزار و ۵۰۰ نفر برای کلان بیمارستان هوشمند حضرت مهدی (عج) اخذ شده که فرآیندهای نهایی آن در حال تکمیل است.

وی افزود: بخش‌هایی که از بیمارستان امام خمینی به کلان بیمارستان حضرت مهدی (عج) منتقل می‌شوند، بلافاصله آماده پذیرش بیماران خواهند شد.

قناعتی خاطرنشان کرد: در بازدیدهای میدانی از این کلان بیمارستان، شاهد رضایتمندی بیماران و همراهان آنها از خدمات درمانی ارائه شده هستیم و امیدواریم ظرف ۶ ماه آینده، این ابر پروژه درمانی کشور، با ۱۰۰ درصد ظرفیت به کار گرفته شود.

کد مطلب 5750049
حبیب احسنی پور

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