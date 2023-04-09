استخدام ۱۵۰۰ نفر در بیمارستان هوشمند کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین قناعتی اظهار داشت: از زمان افتتاح رسمی کلان بیمارستان هوشمند حضرت مهدی (عج)، بخش‌های آی سی یو و دیالیز این بیمارستان فعال بوده و تا پایان هفته جاری نیز انتقال بخش اورژانس انجام می‌شود.

وی تاکید کرد: در خدمات هوشمند بیمارستان حضرت مهدی (عج) وزارت ارتباطات و بیمه‌ها سهیم هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران یادآور شد: با مساعدت وزیر بهداشت مجوز استخدام یک هزار و ۵۰۰ نفر برای کلان بیمارستان هوشمند حضرت مهدی (عج) اخذ شده که فرآیندهای نهایی آن در حال تکمیل است.

وی افزود: بخش‌هایی که از بیمارستان امام خمینی به کلان بیمارستان حضرت مهدی (عج) منتقل می‌شوند، بلافاصله آماده پذیرش بیماران خواهند شد.

قناعتی خاطرنشان کرد: در بازدیدهای میدانی از این کلان بیمارستان، شاهد رضایتمندی بیماران و همراهان آنها از خدمات درمانی ارائه شده هستیم و امیدواریم ظرف ۶ ماه آینده، این ابر پروژه درمانی کشور، با ۱۰۰ درصد ظرفیت به کار گرفته شود.