  1. استانها
  2. بوشهر
۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۶:۳۱

امام جمعه دیّر: مقاومت تنها راه مقابله با زیاده خواهی دشمن است

امام جمعه دیّر: مقاومت تنها راه مقابله با زیاده خواهی دشمن است

بوشهر- امام جمعه دیّر با بیان اینکه راهی جز جهاد و مقاومت، همانند مسیر امام حسین(ع) وجود ندارد، گفت: ملت ایران باید با الهام از عاشورا و اربعین، راه خود را با صلابت ادامه دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی شنبه شب در نشست شورای اداری شهرشتان دیّر با تسلیت ایام اربعین حسینی، بر ضرورت بهره‌گیری از درس‌های عاشورا و سیره بازماندگان شهدای کربلا در مسیر جهاد تبیین، استقامت و مقاومت در برابر تهدیدهای دشمن تأکید کرد.

امام جمعه دیّر اظهار کرد: بازماندگان حادثه عاشورا، با وجود اسارت و قرار گرفتن در سخت‌ترین شرایط، در برابر دشمن ایستادگی کردند و پیام حق را به جامعه رساندند؛ از این رو، یکی از مهم‌ترین درس‌های اربعین، ایستادن در برابر فشارها و عقب‌نشینی نکردن از آرمان‌هاست.

وی با اشاره به اعتراف دشمنان درباره ایستادگی و تسلیم‌ناپذیری ملت ایران افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام خود ضمن ستایش و حمایت از حزب‌الله و جبهه مقاومت، تاکید کردند که امروز ملت‌ها از جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ستوه آمده‌اند و راهی جز مقاومت در برابر این جنایات ندارند.

حسینی با اشاره به تلاش مسئولان و تیم مذاکره‌کننده برای حل مسائل از مسیر گفت‌وگو بیان کرد: دشمن بارها میز مذاکره را بمباران کرده و به تعهدات خود پایبند نبوده است.

وی افزود: طرف مقابل حتی در جریان مذاکرات، ایران را بمباران کرد و نشان داد که مسئله اصلی، جلوگیری از استقلال و پیشرفت ملت ایران است.

امام جمعه دیّر با بیان اینکه راهی جز جهاد و مقاومت، همانند مسیر امام حسین(ع) در کربلا، وجود ندارد، ادامه داد: اگر عاشورا را تنها در شهادت امام حسین(ع) و یارانش، به آتش کشیدن خیمه‌ها و اسارت اهل‌بیت(ع) خلاصه کنیم، تصویر کاملی از این نهضت نخواهیم داشت؛ اما حضور میلیون‌ها عاشق در راهپیمایی اربعین نشان می‌دهد که پیروز واقعی میدان، جریان حق و مقاومت است.

وی تاکید کرد: ملت ایران باید با الهام از عاشورا و اربعین، مسیر خود را با صلابت ادامه دهد و در برابر دشمن کوتاه نیاید.

حسینی دعوت به صلح و سازش در شرایط تهدید دشمن را حماقت یا خیانت دانست و گفت: دشمنی که به میثاق‌های بین‌المللی پایبند نیست، خانه‌های مسکونی را بر سر صاحبان آن ویران می‌کند و به اصول انسانی بی‌اعتناست، قابل اعتماد نیست.

وی با اشاره به روز حقوق بشر اسلامی اظهار کرد: حقوق بشر اسلامی با ظهور اسلام شکل گرفت، اما مدعیان حقوق بشر غربی در عمل کارنامه‌ای جز شعار و تناقض ندارند و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و جنایت‌های آمریکا و هم‌پیمانانش در منطقه نمونه‌ای از بی‌اعتباری ادعاهای حقوق بشری آنان است.

وی با بیان اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رعایت حقوق شهروندان و اقلیت‌های دینی تاکید دارد، افزود: در نظام اسلامی، ضمن توجه به حقوق جامعه، برای پیروان ادیان مختلف نیز حقوق مشخصی در نظر گرفته شده است.

لزوم تقویت هویت دینی، ملی و امید اجتماعی

امام جمعه دیّر همچنین نسبت به آثار منفی فضای مجازی لجام‌گسیخته بر ذهن جوانان هشدار داد و خواستار تقویت هویت دینی، ملی و امید اجتماعی شد.

وی با اشاره به سالروز بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی ژاپن توسط آمریکا گفت: آمریکا نخستین تولیدکننده و استفاده‌کننده از سلاح هسته‌ای در جهان است، اما ایران را به بهانه تلاش برای دستیابی به این سلاح تحت فشار قرار می‌دهد؛ در حالی که رهبر شهید انقلاب تولید و به‌کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی را حرام اعلام کردند.

وی افزود: اختلاف اصلی دشمن با ملت ایران، ایستادگی در برابر سلطه و حفظ استقلال کشور است.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود، پیاده‌روی جاماندگان اربعین در دیّر را فرصتی برای تقویت جهاد تبیین دانست و گفت: این مراسم باید به رزمایشی فرهنگی و سیاسی و ادامه‌ای بر اجتماع‌های شبانه مردم تبدیل شود.

وی خواستار استفاده از شعارهای حسینی، عزتمندانه و هیهات مناالذله و همچنین توجه بیشتر به برنامه‌های فرهنگی شد.

امام جمعه دیّر با انتقاد از ضعف روابط عمومی برخی دستگاه‌ها، تاکید کرد: هفته دولت نباید تنها به تبلیغ مقطعی خدمات دولت محدود شود؛ مدیران باید در طول سال با مردم ارتباط داشته باشند و خدمات نظام را به‌صورت مستمر، تصویری و مقایسه‌ای برای افکار عمومی روایت کنند تا ضمن افزایش امید مردم، فرصت روایت‌سازی از دشمن گرفته شود.

لزوم صیانت از امنیت شغلی کارگران

وی با تاکید بر ظرفیت‌های مراکز فنی و حرفه‌ای گفت: جوانان باید از فرصت‌های مهارت‌آموزی برای دستیابی به اشتغال پایدار و ایجاد کسب‌وکار استفاده کنند.

حسینی با انتقاد از قراردادهای کوتاه‌مدت و سه‌ماهه در برخی شرکت‌های منطقه، خواستار صیانت از امنیت شغلی کارگران شد.

وی درباره زمزمه‌های تعطیلی دانشگاه پیام نور دیّر هشدار داد و افزود: محروم کردن جوانان، به‌ویژه بانوان شهرستان، از حق تحصیل پذیرفتنی نیست و مسئولان باید با بسیج همه امکانات، این دغدغه مردم را برطرف کنند.

کد مطلب 6905688

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها