کشف ۱۲ ماینر غیر مجاز ۱۲ میلیارد ریالی در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدعلی عزتی در تشریح جزئیات این خبر، اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان در اجرای طرح مبارزه با جرایم اقتصادی و رفع ناترازی انرژی با انجام کار اطلاعاتی مبنی بر استفاده غیرقانونی از دستگاه‌های استخراج رمز ارز دیجیتال «ماینر» در تعدادی از منازل مسکونی در مناطقی از شهرستان بندرعباس پیگیری موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران ضمن هماهنگی با مقام قضائی با تشکیل تیم عملیاتی و به همراه نماینده اداره برق شهرستان به محل‌های مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از سه منزل مسکونی ۱۲ دستگاه ماینر غیر مجاز به همراه قطعات و متعلقات مربوطه را کشف و ضبط کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی هرمزگان با اشاره به اینکه ارزش دستگاه‌های کشف شده برابر نظر کارشناسان اقتصادی ۱۲ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این رابطه برای دو نفر از متخلفان پرونده قضائی تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به مقام قضائی معرفی شدند.

سرهنگ عزتی با بیان اینکه استفاده از دستگاه‌های استخراج رمز ارز دیجیتال موجب اخلال در شبکه برق‌رسانی، بروز نوسانات و خسارت به وسایل برقی شهروندان می‌شود، از عموم شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را از طریق شماره ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیس اطلاع دهند.