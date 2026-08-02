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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۶:۳۰

پایداری نسبی هوا در گلستان تا اواسط هفته

پایداری نسبی هوا در گلستان تا اواسط هفته

گرگان- کارشناس هواشناسی گلستان گفت: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، تا اواسط هفته جوی نسبتاً پایدار بر استان حاکم خواهد بود.

سمیه جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت جوی استان، از تداوم پایداری نسبی هوا تا اواسط هفته خبر داد و اظهار کرد: با وجود حاکمیت شرایط نسبتاً پایدار، برخی ناپایداری‌های موقت به‌ویژه در ساعات پایانی روز دور از انتظار نیست.

وی افزود: بررسی آخرین نقشه‌ها و مدل‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد تا اواسط هفته، در طول روز جو نسبتاً پایداری بر بیشتر مناطق استان حاکم خواهد بود.

جعفری ادامه داد: با این حال، به دلیل شرایط فصلی، ویژگی‌های محلی و عبور امواج کم‌دامنه تراز میانی جو، در برخی ساعات به‌ویژه عصر و شب، افزایش ابر، وزش باد و در برخی نقاط احتمال خیزش گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی گلستان ادامه داد: در نواحی کوهپایه‌ای و ارتفاعات استان نیز طی این مدت، وقوع رگبارهای پراکنده باران دور از انتظار نخواهد بود.

جعفری درباره وضعیت دمایی استان نیز گفت: تا اواسط هفته تغییر محسوسی در دمای هوای گلستان پیش‌بینی نمی‌شود و شرایط دمایی استان تقریباً بدون نوسان قابل توجه خواهد بود.

کد مطلب 6905718

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