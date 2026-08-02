خبرگزاری مهر، گروه استانها- قاسم بازیاری: اربعین، روایت جاودانه عشق و دلدادگی به مکتب سیدالشهدا (ع) است؛ حماسهای که هر سال پرشورتر از گذشته در جادههای منتهی به کربلا جریان مییابد. میلیونها عاشق از سراسر ایران و جهان، دل به این مسیر نورانی میسپارند تا در بزرگترین اجتماع انسانی جهان، بار دیگر با آرمانهای عاشورا تجدید میثاق کنند.
امسال نیز با وجود برخی تهدیدات و فضاسازیهای دشمنان برای ایجاد نگرانی در مسیر زائران، اراده عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) نهتنها سست نشده، بلکه پرشورتر از گذشته در مسیر کربلا گام برمیدارند. زائران معتقدند عشق به امام حسین (ع) با هیچ تهدید و ارعابی متوقف نخواهد شد و راه عاشورا همچنان امتداد خواهد داشت.
در این میان، مواکب مردمی در سراسر کشور با تمام توان در حال خدمترسانی به زائران هستند؛ خادمانی که بیادعا و خالصانه، همه داشتههای خود را نذر زائران سیدالشهدا (ع) کردهاند.
خدمت به زائران در دشتی
۱۲ کیلومتر که از مرکز شهرستان دشتی فاصله میگیریم، موکب بابالحوائج نمایان میشود؛ موکبی که شبانهروز و بیوقفه، پذیرای زائرانی از استانها و شهرهای مختلف کشور است.
عطر غذای نذری، استکانهای چای، لبخند خادمان و حضور جوانانی که داوطلبانه در حال خدمت هستند، تصویری از فرهنگ اصیل مهماننوازی مردم دشتی را به نمایش میگذارد؛ فرهنگی که سالهاست در ایام اربعین، جلوهای ماندگار از عشق به اهلبیت (ع) را به تصویر کشیده است.
زائران حاضر در این موکب از خدمات ارائهشده ابراز رضایت میکنند و معتقدند اخلاص و صمیمیت خادمان، خستگی مسیر را از تن آنان میزداید.
ما از اقدامات دشمن هراسی نداریم
یکی از زائران اهل میناب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دشمنان هرچقدر هم بخواهند با تهدید و فضاسازی، مردم را از حضور در این مسیر بازدارند، موفق نخواهند شد. ما از این اقدامات هراسی نداریم و راه امام حسین (ع) را با قدرت ادامه خواهیم داد.
یکی دیگر از زائران نیز با اشاره به خدمات موکب بابالحوائج اظهار کرد: اخلاص و محبت خادمان این موکب، خستگی مسیر را از بین میبرد و احساس میکنیم در خانه خود هستیم.
خدمت به زائران حضرت سیدالشهدا (ع) را افتخار بزرگ
موکبداران نیز خدمت به زائران حضرت سیدالشهدا (ع) را افتخار بزرگ خود میدانند و میگویند هر آنچه دارند، نذر خدمت به عاشقان حسینی است.
در جریان بازدید از این موکب، فرماندار دشتی با قدردانی از خدمات شبانهروزی خادمان، بر بسیج همه ظرفیتهای شهرستان برای خدمترسانی مطلوب به زائران اربعین تأکید کرد.
مدیران نیز همگام با مردم پای کار هستند
رضا مقاتلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مردم شهرستان دشتی سابقهای درخشان در خدمترسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) دارند و این روحیه ایثار، مهماننوازی و خدمت بیمنت، سرمایه ارزشمند این شهرستان است.
مردم شهرستان دشتی سابقهای درخشان در خدمترسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) دارند و این روحیه ایثار، مهماننوازی و خدمت بیمنت، سرمایه ارزشمند این شهرستان است وی افزود: مدیران دستگاههای اجرایی نیز همگام با مردم پای کار هستند و با تمام توان برای فراهم کردن زیرساختها و پشتیبانی لازم از مواکب تلاش میکنند تا زائران با آرامش و سهولت از خدمات بهرهمند شوند.
فرماندار دشتی با اشاره به اهتمام دولت برای برگزاری باشکوه مراسم اربعین حسینی تصریح کرد: با برنامهریزیهای انجامشده و تشکیل مستمر جلسات ستاد اربعین در سطح استان و شهرستان، آمادگی کامل برای تأمین نیازهای مواکب و ارائه خدمات شایسته به زائران وجود دارد.
مقاتلی تأکید کرد: همه ظرفیتهای شهرستان، اعم از دستگاههای اجرایی، نهادهای خدماترسان، نیروهای امدادی، خیران و مشارکتهای مردمی، برای ارتقای کیفیت خدمات به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) بهکار گرفته شده است.
وی خاطرنشان کرد: خدمت به زائران سیدالشهدا (ع) افتخاری بزرگ است و همه دستگاهها با همدلی، انسجام و هماهنگی در تلاش هستند تا زمینه ارائه خدماتی درخور شأن زائران اربعین حسینی را فراهم کنند.
اربعین، تنها یک سفر نیست؛ نمایشگاهی از ایمان، همدلی و مقاومت است؛ جایی که خادمان و زائران، دوشادوش یکدیگر، حماسهای از عشق و ایثار را رقم میزنند.
موکب بابالحوائج شهرستان دشتی نیز امسال همچون سالهای گذشته، برگ زرین دیگری بر دفتر خدمت صادقانه مردم این دیار افزوده و نشان داده است که راه حسین (ع)، راه خدمت، وحدت و ایستادگی است؛ راهی که با هیچ تهدیدی متوقف نخواهد شد.
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