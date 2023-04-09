برگزاری نشست «میراث مرتضی» در آغازین روز هفته هنر انقلاب در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی حسینی ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره سید مرتضی آوینی خاطر نشان کرد: به مناسبت شهادت مرتضی آوینی ۲۰ تا ۲۷ فروردین ماه به نام هفته هنر انقلاب اسلامی نامگذاری شده است و رویدادهایی به این منظور در سراسر کشور اتفاق می‌افتد، اما کمتر فرصتی برای شناخت شخصیت و آثار مرتضی آوینی برایمان پیش آمده‌است.

رئیس حوزه هنری استان قم به برگزاری نشست «میراث مرتضی» در آغازین روز این هفته اشاره کرد و گفت: این نشست با هدف شناخت بیشتر میراث شهید مرتضی آوینی برای اهالی فرهنگ، هنر و معرفت، عصر یکشنبه با حضور حجت الاسلام عباس محسنی در سالن مفید، برگزار خواهد شد. در این نشست سعی بر این است که در یک گفتگوی جمعی به شناخت کامل‌تری از سید شهیدان اهل قلم مرتضی آوینی دست یابیم. همچنین مستند کمتر دیده شده‌ی «انحصار ورثه» اکران خواهد شد.

حسینی در ادامه افزود: در همین روز نشستی از جمله سلسله نشست‌های «یکشنبه‌های داستانی» با موضوع داستان انقلاب و با حضور حامد جلالی نویسنده و منتقد ادبی و هنرجویان این دوره در سالن آسمان حوزه هنری استان قم برگزار می‌شود.

رئیس حوزه هنری استان قم همچنین به شب داستان انقلاب اشاره کرد و گفت: در این دورهمی ادبی، آثاری با موضوع انقلاب اسلامی توسط صاحبان آثار قرائت خواهد شد و توسط استادان صاحب‌نظر این حوزه، نکاتی در خصوص داستان انقلاب ارائه می‌شود.

سید مهدی حسینی در ادامه خبر از برگزاری دورهمی «حیات تئاتر» در این هفته داد و گفت: اهالی تئاتر قم در این هفته به یاد مرتضی آوینی دور هم جمع خواهند شد و به مناسبت هفته هنر انقلاب اسلامی به مرور اتفاقات تئاتر استان خواهند پرداخت.

وی خاطر نشان کرد: همچنین در این ایام اختتامیه پنجمین دوره جشنواره مواهب برگزار و از برگزیدگان تجلیل خواهد شد. در این برنامه علاوه بر شعرخوانی برگزیدگان، فراخوان ششمین دوره این جشنواره که با موضوع دعای صباح منتشر شده، تبیین خواهد شد.

وی از جمله دیگر برنامه‌هایی که به مناسبت هفته هنر انقلاب اسلامی توسط حوزه هنری قم برگزار خواهد شد به نشست بررسی آثار یکی از عکاسان دوران انقلاب اسلامی قاسم حاج محمدی اشاره کرد.