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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۹:۱۲

به ریاست قالیباف؛

جلسه علنی آغاز شد/ بررسی طرح ارتقای امنیت زنان در دستورکار مجلس

جلسه علنی آغاز شد/ بررسی طرح ارتقای امنیت زنان در دستورکار مجلس

دقایقی پیش جلسه علنی مجلس آغاز شد و گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سو رفتار در دستورکار قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۰ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

دستورکار این جلسه به شرح زیر است:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح یک فوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سو رفتار

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

گزارش شور دوم کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح قانون حمایت از بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حرم مطهر حضرت معصومه (س)

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه یک فوریتی تمدید (پروتکل) موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دولتهای عضو

کد مطلب 5750092
زهرا علیدادی

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