به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فرمانداری دزفول در اطلاعیه‌ای اعلام کرد، شنبه شب ۱۹ فروردین ماه، تا اطلاع بعدی میزان آب رودخانه دز به حدود ۷۰۰ متر مکعب افزایش خواهد یافت.

در این اطلاعیه از شهروندان به ویژه دامداران، عشایر و صاحبان واحدهای خدماتی و پذیرایی و تفریحی حاشیه رودخانه درخواست شد با رعایت فاصله ایمن از بستر رودخانه تمهیدات لازم را پیش بینی کنند.

در اطلاعیه فرمانداری دزفول عنوان شده است: شهروندان تا اطلاع بعدی از نزدیک شدن به رودخانه به طور جدی خودداری کنند.

پیش از این معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خوزستان با اشاره به مدیریت اعمال شده گفته بود: آب پشت سد دز با آرامش رهاسازی می‌شود تا برای پایین دست مشکل‌ساز نشود.