شکستن تیر برق و پارگی سیم ها پیامد طوفان گلستان/ شبکه پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، طوفان و تندباد شامگاه شنبه و صبح یکشنبه گلستان را درنوردید.

بر اثر وقوع این تندباد، برق برخی از مناطق قطع شده که با تلاش شرکت برق هم اکنون شبکه پایدار است.

طبق اعلام روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق گلستان، در شامگاه شنبه که سرعت باد به ۸۷ کیلومتر بر ساعت رسید و مسیر طوفان هم غرب به شرق بود، ۳۴ فیدر فشار متوسط قطع شده و خاموشی به مدت دو ساعت و ۵۷ دقیقه اتفاق افتاد.

ساعت دو و ۳۳ دقیقه بامداد با تلاش مأموران برق، خاموشی‌ها پایان یافت و در حال حاضر شبکه پایدار است.

طبق گزارش روابط عمومی برق گلستان، دو مورد پارگی سیم در منطقه گرگان شرق، یک مورد شکستن پایه فلزی در گرگان غرب، دو مورد شکستگی تیر فشار ضعیف در رامیان و بندرترکمن و یک مورد شکستگی تیر فشار متوسط در گنبدکاووس در طوفان گلستان اتقاق افتاد.

گفتنی است طبق اعلام مدیرکل هواشناسی گلستان، بیشترین سرعت وزش باد در مراوه‌تپه با ۱۰۶، بندرترکمن ۹۲، کردکوی ۸۹ کیلومتر بر ساعت ثبت شده است.