هفتمین نشست از فصل سوم سلسله نشستهای علمی_تخصصی علوم قرآن و حدیث ویژه ماه مبارک رمضان با عنوان «حقیقت لیله القدر و دعا در ماه رمضان» برگزار میشود.
این نشست به همت انجمن علمی علوم قرآن و حدیث دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی امروز یکشنبه ۲۰ فروردین برگزار خواهد شد.
در این نشست که به صورت مجازی برگزار میشود، مجید معارف استاد تمام گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران به ارائه حقیقت لیله القدر و دعا در ماه رمضان خواهد پرداخت.
این نشست از ساعت ۲۱ روز یکشنبه ۲۰ فروردین مصادف با هجدهم ماه مبارک رمضان ۱۴۴۴ از طریق اینجا برگزار میشود.
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