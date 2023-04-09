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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۱:۱۱

به همت دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی؛

نشست «حقیقت لیلة القدر و دعا در ماه رمضان» امروز برگزار می‌شود

نشست «حقیقت لیلة القدر و دعا در ماه رمضان» امروز برگزار می‌شود

هفتمین نشست از فصل سوم سلسله نشست‌های علمی_تخصصی علوم قرآن و حدیث ویژه ماه مبارک رمضان با عنوان «حقیقت لیلة القدر و دعا در ماه رمضان» برگزار می‌شود.

هفتمین نشست از فصل سوم سلسله نشست‌های علمی_تخصصی علوم قرآن و حدیث ویژه ماه مبارک رمضان با عنوان «حقیقت لیله القدر و دعا در ماه رمضان» برگزار می‌شود.

این نشست به همت انجمن علمی علوم قرآن و حدیث دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی امروز یکشنبه ۲۰ فروردین برگزار خواهد شد.

در این نشست که به صورت مجازی برگزار می‌شود، مجید معارف استاد تمام گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران به ارائه حقیقت لیله القدر و دعا در ماه رمضان خواهد پرداخت.

این نشست از ساعت ۲۱ روز یکشنبه ۲۰ فروردین مصادف با هجدهم ماه مبارک رمضان ۱۴۴۴ از طریق اینجا برگزار می‌شود.

کد مطلب 5750196
فاطمه علی آبادی

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