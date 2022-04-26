به گزارش خبرنگار مهر، فصل دوم از سلسله نشستهای علمی تخصصی ویژه ماه مبارک رمضان به همت انجمنهای علمی دانشجویی علوم قرآن و حدیث دانشگاه مذاهب اسلامی و دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران برگزار میشود.
نشست پانزدهم از سلسله نشستهای علمی تخصصی ویژه ماه مبارک رمضان با حضور مجید معارف استاد تمام گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران و استاد دانشگاه مذاهب اسلامی با موضوع «شبهه پژوهی پیرامون نهجالبلاغه» برگزار میگردد.
این نشست روز سه شنبه ۶ اردیبهشت از ساعت ۲۱ الی ۲۲ به صورت مجازی در بستر اسکای روم انجمن علمی دانشجویی علوم قرآن و حدیث دانشگاه مذاهب اسلامی به نشانی https://online.mazaheb.ac.ir/ch/anjomanquran برگزار خواهد شد.
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