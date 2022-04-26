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۶ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۱:۳۳

با حضور مجید معارف؛

نشست «شبهه پژوهی پیرامون نهج البلاغه» برگزار می‌شود

نشست «شبهه پژوهی پیرامون نهج البلاغه» برگزار می‌شود

فصل دوم از سلسله نشست‌های علمی تخصصی ویژه ماه مبارک رمضان به همت انجمن‌های علمی دانشجویی علوم قرآن و حدیث دانشگاه مذاهب اسلامی و دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فصل دوم از سلسله نشست‌های علمی تخصصی ویژه ماه مبارک رمضان به همت انجمن‌های علمی دانشجویی علوم قرآن و حدیث دانشگاه مذاهب اسلامی و دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

نشست پانزدهم از سلسله نشست‌های علمی تخصصی ویژه ماه مبارک رمضان با حضور مجید معارف استاد تمام گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران و استاد دانشگاه مذاهب اسلامی با موضوع «شبهه پژوهی پیرامون نهج‌البلاغه» برگزار می‌گردد.

این نشست روز سه شنبه ۶ اردیبهشت از ساعت ۲۱ الی ۲۲ به صورت مجازی در بستر اسکای روم انجمن علمی دانشجویی علوم قرآن و حدیث دانشگاه مذاهب اسلامی به نشانی https://online.mazaheb.ac.ir/ch/anjomanquran برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5475583
فاطمه علی آبادی

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