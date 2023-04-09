  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۰:۳۹

بازار اجاره بها؛

با ۵۰۰ میلیون تومان پیش و ۱۰۰۰ دلار خانه لاکچری اجاره کنید + جدول

با ۵۰۰ میلیون تومان پیش و ۱۰۰۰ دلار خانه لاکچری اجاره کنید + جدول

بررسی‌ها نشان می‌دهد با ۵۰۰ میلیون تومان پول پیشو پرداخت ماهانه ۱۰۰۰ دلار می‌توان یک واحد آپارتمان لاکچری در مناطق مختلف تهران رهن کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، برای اجاره یک واحد آپارتمان لاکچری در محله‌های تهران باید حداقل ۵۰۰ میلیون و ماهیانه ۱۰ میلیون پول پیش داشته باشید.

در ادامه قیمت‌های اجاره مسکن در پایتخت منتشر می‌شود:

محله متراژ اجاره بها (قیمت‌ها به تومان می‌باشد) رهن (قیمت‌ها به تومان می‌باشد)
اختیاریه ۹۰ ۱۰ الی ۳۰ میلیون ۳۰۰ الی ۵۰۰ میلیون
جردن ۹۰ ۲۰ الی ۳۵ میلیون ۲۰۰ الی ۵۰۰ میلیون
شهرک غرب ۸۰ ۱۶ الی ۴۰ میلیون ۱۰۰ الی ۵۰۰ میلیون
ستارخان ۸۵ ۶ الی ۲۰ میلیون ۲۵۰ الی ۵۰۰ میلیون
زعفرانیه ۱۰۰ ۲۵ الی ۵۰ میلیون ۲۵۰ الی ۵۰۰ میلیون
سعادت آباد ۱۰۰ ۱۶ الی ۳۷ میلیون ۱۰۰ الی ۵۰۰ میلیون
نیاوران ۹۰ ۲۷ الی ۵۰ میلیون ۳۰۰ الی ۵۰۰ میلیون
هروی ۹۰ ۱۵ الی ۳۰ میلیون ۳۰۰ الی ۵۰۰ میلیون
میرداماد ۸۰ ۲۵ الی ۳۰ میلیون ۳۰۰ الی ۵۰۰ میلیون
دربند ۱۰۰ ۲۰ الی ۵۰ میلیون ۲۰۰ الی ۵۰۰ میلیون
قیطریه ۱۰۰ ۲۰ الی ۴۰ میلیون ۲۰۰ الی ۵۰۰ میلیون
امانیه ۱۰۰ ۲۴ الی ۳۷ میلیون ۳۵۰ الی ۵۰۰ میلیون

کد مطلب 5750222

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها