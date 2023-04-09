با ۵۰۰ میلیون تومان پیش و ۱۰۰۰ دلار خانه لاکچری اجاره کنید + جدول

به گزارش خبرنگار مهر، برای اجاره یک واحد آپارتمان لاکچری در محله‌های تهران باید حداقل ۵۰۰ میلیون و ماهیانه ۱۰ میلیون پول پیش داشته باشید.

در ادامه قیمت‌های اجاره مسکن در پایتخت منتشر می‌شود: