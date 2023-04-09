با ۵۰۰ میلیون تومان پیش و ۱۰۰۰ دلار خانه لاکچری اجاره کنید + جدول

به گزارش خبرنگار مهر، برای اجاره یک واحد آپارتمان لاکچری در محلههای تهران باید حداقل ۵۰۰ میلیون و ماهیانه ۱۰ میلیون پول پیش داشته باشید.
در ادامه قیمتهای اجاره مسکن در پایتخت منتشر میشود:
|محله
|متراژ
|اجاره بها (قیمتها به تومان میباشد)
|رهن (قیمتها به تومان میباشد)
|اختیاریه
|۹۰
|۱۰ الی ۳۰ میلیون
|۳۰۰ الی ۵۰۰ میلیون
|جردن
|۹۰
|۲۰ الی ۳۵ میلیون
|۲۰۰ الی ۵۰۰ میلیون
|شهرک غرب
|۸۰
|۱۶ الی ۴۰ میلیون
|۱۰۰ الی ۵۰۰ میلیون
|ستارخان
|۸۵
|۶ الی ۲۰ میلیون
|۲۵۰ الی ۵۰۰ میلیون
|زعفرانیه
|۱۰۰
|۲۵ الی ۵۰ میلیون
|۲۵۰ الی ۵۰۰ میلیون
|سعادت آباد
|۱۰۰
|۱۶ الی ۳۷ میلیون
|۱۰۰ الی ۵۰۰ میلیون
|نیاوران
|۹۰
|۲۷ الی ۵۰ میلیون
|۳۰۰ الی ۵۰۰ میلیون
|هروی
|۹۰
|۱۵ الی ۳۰ میلیون
|۳۰۰ الی ۵۰۰ میلیون
|میرداماد
|۸۰
|۲۵ الی ۳۰ میلیون
|۳۰۰ الی ۵۰۰ میلیون
|دربند
|۱۰۰
|۲۰ الی ۵۰ میلیون
|۲۰۰ الی ۵۰۰ میلیون
|قیطریه
|۱۰۰
|۲۰ الی ۴۰ میلیون
|۲۰۰ الی ۵۰۰ میلیون
|امانیه
|۱۰۰
|۲۴ الی ۳۷ میلیون
|۳۵۰ الی ۵۰۰ میلیون
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