مرتضی حیدری آل‌کثیر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: قرار بود اسفندماه اختتامیه سیزدهمین جشنواره بین‌المللی شعر عربی رضوی برگزار شود اما با توجه به اینکه نزدیک عید بود و برخی مشکلات حضور در جشنواره وجود داشت، اختتامیه جشنواره به بعد از ماه رمضان امسال منتقل شد.

وی عنوان کرد: چون آثار بین المللی داوری شده بود نمی‌توانستیم پذیرای آثار دیگر باشیم اما بخش داخلی هنوز داوری‌اش انجام نشده و قرار است هفته آینده داوری آثار داخلی انجام شود و برگزیده بخش داخلی هم مشخص خواهد شد.

حیدری آل کثیر تصریح کرد: ۸ شایسته تقدیر و سه برگزیده در این جشنواره معرفی می‌شوند؛ در بخش بین الملل سه برگزیده داریم که این برگزیده‌ها از کشورهای سوریه، بحرین و ایران هستند و سه نفر هم شایسته تقدیر در بخش بین الملل معرفی خواهند شد.

دبیر سیزدهمین جشنواره بین‌المللی شعر عربی رضوی تصریح کرد: ۱۷۰ اثر به دبیرخانه جشنواره رسیده که از این تعداد ۹۰ اثر داخلی و ۸۰ اثر بین الملل هستند. امسال نسبت به سال گذشته استقبال بیشتری از این جشنواره شد به طوری‌که سال گذشته ۱۱۰ اثر و امسال ۱۷۰ اثربه دبیرخانه ارسال شده است.

حیدری آل‌کثیر با اشاره به برگزاری افتتاحیه جشنواره شعر رضوی به زبان عربی در شهر باوی گفت: با حضور مردم یک برنامه در بهبهان و هویزه برگزار شد و یک برنامه همزمان با اختتامیه در دزفول برگزار می‌شود و اختتامیه نیز در شهر شوش کنار مقبره دعبل خزایی برگزار خواهد شد؛ البته تاریخ دقیق برگزاری جشنواره به‌زودی مشخص و اطلاع‌رسانی می‌شود.