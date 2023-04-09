به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد صادقی در صد و سی و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به عضویت یک نفر عضو شورا در کمیسیون ماده ۷۷ گفت: تعدادی از پرونده‌های املاک به دلیل سردرگمی نتوانستند نسبت به پرداخت عوارض بر اساس نرخ روز اقدام کنند که این موجب خسارت به شهروندان شده است.

وی افزود: شهرداری تهران ضمن شناسایی این مالکان باید زمینه جبران خسارات را نیز فراهم کند. از سویی دیگر نیز باید شرایط تشخیص باغات در کمیسیون ماده ۷۷ مطرح شود و نیازی به ارائه در صحن شورا ندارد.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه برای تشخیص باغات باید ضوابط و شرایط خاص تصویب و پس از تأیید در شورای عالی استان‌ها ملاک عمل قرار بگیرد، یادآور شد: کمیسیون ماده ۷۷ اختلافات بین شهرداری و مؤدیان را بررسی می‌کنند و اگر خارج از مصوبات باشد باید نسبت به صدور رأی اقدام شود اما بعضاً مشاهده می‌شود که بر اساس مصوبه شورای شهر رأی صادر اما بر خلاف آن عمل می‌شود.

رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه مسئول حسن اجرای احکام سازمان بوستان‌ها و فضای سبز است، تأکید کرد: شهرداری تهران برای شهرداری‌های مناطق دسترسی ویژه ایجاد می‌کند تا بتوانند آرا کمیسیون ماده ۷۷ را جایگزین کنند که خلاف قانون است.

صادقی همچنین تصریح کرد: تطبیق پرونده‌ها با آئین نامه باید مورد توجه قرار بگیرد و ضوابط نیز مجدداً بازنگری شود. توزیع پرونده‌ها در کمیسیون ماده ۱۰۰ موارد خارج از انحصار منطقه‌ای باشد و پرونده‌ها به صورت تصادفی به شورا ارسال شود تا مورد بررسی قرار بگیرد.