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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۱:۱۶

رئیس حمل و نقل شهرداری گرگان خبرداد؛

خدمات دهی اتوبوس های درون شهری گرگان در شب های قدر

خدمات دهی اتوبوس های درون شهری گرگان در شب های قدر

گرگان- رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری گرگان از ارائه خدمات ویژه ناوگان حمل و نقل عمومی به ویژه اتوبوس در شب‌های قدر خبر داد.

به گزارش خبرنگارمهر، مهدی کمال غریبی پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: خدمات دهی ناوگان اتوبوس به دستور شهردار گرگان تا پایان ماه مبارک رمضان تا ساعت ۲۰ ادامه خواهد داشت و در شب‌های قدر هم تعداد ۳۰ دستگاه اتوبوس تا پایان مراسم خدمات دهی می‌کنند.

رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری گرگان افزود: برنامه بعدی ناوگان اتوبوس، خدمات دهی در روز جهانی قدس ویژه راهپیمایان و نمازگزاران به صورت رایگان خواهد بود.

ویژه برنامه‌های شب های قدر همزمان با شب های نوزدهم، بیست و یکم و بیست و سوم ماه مبارک رمضان در بقاع متبرکه، مسجد جامع و مصلی گرگان برگزار می‌شود.

کد مطلب 5750282

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