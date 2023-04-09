خدمات دهی اتوبوس های درون شهری گرگان در شب های قدر

به گزارش خبرنگارمهر، مهدی کمال غریبی پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: خدمات دهی ناوگان اتوبوس به دستور شهردار گرگان تا پایان ماه مبارک رمضان تا ساعت ۲۰ ادامه خواهد داشت و در شب‌های قدر هم تعداد ۳۰ دستگاه اتوبوس تا پایان مراسم خدمات دهی می‌کنند.

رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری گرگان افزود: برنامه بعدی ناوگان اتوبوس، خدمات دهی در روز جهانی قدس ویژه راهپیمایان و نمازگزاران به صورت رایگان خواهد بود.

ویژه برنامه‌های شب های قدر همزمان با شب های نوزدهم، بیست و یکم و بیست و سوم ماه مبارک رمضان در بقاع متبرکه، مسجد جامع و مصلی گرگان برگزار می‌شود.