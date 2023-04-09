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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۱:۵۶

سرپرست مرکز اورژانس تهران خبر داد؛

اورژانس تهران هفته گذشته ۱۸۳۱۴ مأموریت انجام داد

اورژانس تهران هفته گذشته ۱۸۳۱۴ مأموریت انجام داد

سرپرست مرکز اورژانس تهران، گزارشی از ماموریت های اورژانس در هفته گذشته ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمداسماعیل توکلی، در ارتباط با حوادث هفته گذشته (۱۱ الی ۱۸ فروردین ۱۴۰۲) اظهار داشت: طی این مدت در مجموع ۱۸۳۱۴ مأموریت در مرکز ارتباطات ۱۱۵ اورژانس تهران (دیسپچ) ثبت شد که در پی این مأموریت‌ها ۳۹۰۴ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۱۴۴۱۰ مورد نیز در محل از خدمات اورژانس استفاده کردند.

وی گفت: در این مدت ۴۱۰۷۹ تماس با مرکز دیسپچ اورژانس تهران برقرار شد که از این تعداد متأسفانه ۱۶۸۸ تماس‌های مزاحم با این مرکز بوده است.

توکلی افزود: از مجموع مأموریت‌های ثبت شده طی هفته گذشته، ۲۰۹۸ مورد حوادث ترافیکی و ۱۶۲۱۶ مورد حوادث غیر ترافیکی بوده است.

وی توضیح داد: در این بازده زمانی ۲۹ نفر نیز دچار مسمومیت با گاز منواکسیدکربن شدند که خوشبختانه این آمار نسبت به هفته گذشته کاهش یافته است.

توکلی در ادامه افزود: طی هفته گذشته، اورژانس هوایی ۶ سورتی پرواز داشته است.

کد مطلب 5750374
حبیب احسنی پور

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