اورژانس تهران هفته گذشته ۱۸۳۱۴ مأموریت انجام داد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمداسماعیل توکلی، در ارتباط با حوادث هفته گذشته (۱۱ الی ۱۸ فروردین ۱۴۰۲) اظهار داشت: طی این مدت در مجموع ۱۸۳۱۴ مأموریت در مرکز ارتباطات ۱۱۵ اورژانس تهران (دیسپچ) ثبت شد که در پی این مأموریت‌ها ۳۹۰۴ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۱۴۴۱۰ مورد نیز در محل از خدمات اورژانس استفاده کردند.

وی گفت: در این مدت ۴۱۰۷۹ تماس با مرکز دیسپچ اورژانس تهران برقرار شد که از این تعداد متأسفانه ۱۶۸۸ تماس‌های مزاحم با این مرکز بوده است.

توکلی افزود: از مجموع مأموریت‌های ثبت شده طی هفته گذشته، ۲۰۹۸ مورد حوادث ترافیکی و ۱۶۲۱۶ مورد حوادث غیر ترافیکی بوده است.

وی توضیح داد: در این بازده زمانی ۲۹ نفر نیز دچار مسمومیت با گاز منواکسیدکربن شدند که خوشبختانه این آمار نسبت به هفته گذشته کاهش یافته است.

توکلی در ادامه افزود: طی هفته گذشته، اورژانس هوایی ۶ سورتی پرواز داشته است.