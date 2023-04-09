اورژانس تهران هفته گذشته ۱۸۳۱۴ مأموریت انجام داد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمداسماعیل توکلی، در ارتباط با حوادث هفته گذشته (۱۱ الی ۱۸ فروردین ۱۴۰۲) اظهار داشت: طی این مدت در مجموع ۱۸۳۱۴ مأموریت در مرکز ارتباطات ۱۱۵ اورژانس تهران (دیسپچ) ثبت شد که در پی این مأموریتها ۳۹۰۴ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۱۴۴۱۰ مورد نیز در محل از خدمات اورژانس استفاده کردند.
وی گفت: در این مدت ۴۱۰۷۹ تماس با مرکز دیسپچ اورژانس تهران برقرار شد که از این تعداد متأسفانه ۱۶۸۸ تماسهای مزاحم با این مرکز بوده است.
توکلی افزود: از مجموع مأموریتهای ثبت شده طی هفته گذشته، ۲۰۹۸ مورد حوادث ترافیکی و ۱۶۲۱۶ مورد حوادث غیر ترافیکی بوده است.
وی توضیح داد: در این بازده زمانی ۲۹ نفر نیز دچار مسمومیت با گاز منواکسیدکربن شدند که خوشبختانه این آمار نسبت به هفته گذشته کاهش یافته است.
توکلی در ادامه افزود: طی هفته گذشته، اورژانس هوایی ۶ سورتی پرواز داشته است.
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