رفع تصرف ۳۵۰۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رزم امروز یکشنبه در برنامه ویدئو کنفرانس با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای عالی قوه قضائیه ضمن تبریک سال نو و تقارن آن با بهار قرآن، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۱ در مجموع تعداد ۳۷۲ هزار و ۲۷۶ فقره پرونده به دادگستری استان لرستان وارد که ۳۷۷ هزار و ۶۰۵ فقره مختومه شده است یعنی علاوه بر مختومه کردن ۱۰۰ درصدی پرونده‌های وارده تعداد پنج هزار و ۳۲۹ فقره از موجودی ابتدای سال نیز کسر شده و این تعداد عملکرد مثبت دادگستری استان بوده است.

۳۶ هزار پرونده در دادگستری لرستان در حال بررسی است

وی در ادامه، افزود: علاوه بر مختومه کردن تعداد یک میلیون و ۳۱۵ هزار ۲۲۹ فقره از پرونده‌های ورودی طی سه سال اخیر، تعداد ۴۶ هزار و ۱۴۳ فقره معادل ۵۶ درصد از موجودی اولیه کاهش پیدا کرده است.

رئیس کل دادگستری لرستان، گفت: از مانده موجودی امروز دادگستری استان که ۳۶ هزار و ۳۶۲ فقره بوده، تعداد ۱۲ هزار و ۹۷۵ فقره معادل ۳۶ درصد، پرونده‌های اجرای احکام حقوقی و کیفری است و قبلاً رأی نهایی آنها صادر شده و تعداد ۲۳ هزار و ۳۸۷ فقره معادل ۶۴ درصد این پرونده‌ها مربوط به موجودی محاکم قضائی در ۲۵۱ شعبه است که بایستی تعیین تکلیف شود و موجودی هر شعبه در ۲۳ حوزه قضائی ما به طور میانگین ۹۳ فقره پرونده است.

۸۷ فقره احکام قطعی قصاص نفس و اعدام به مرحله اجرا درآمد

رزم، افزود: بر اساس آخرین گزارش ارزیابی آمار عملکرد دادگستری‌های سراسر کشور که در اسفند ماه اخیر توسط معاونت راهبردی قوه قضائیه اعلام شده است، دادگستری کل استان لرستان در شش شاخص مؤثر در شناسایی وضعیت عملکرد دادگستری‌های کشور حائز رتبه دوم شد و تنها دو امتیاز با دادگستری کل استان فارس که حائز رتبه اول شده است فاصله دارد، ضمن اینکه این دادگستری در تیرماه ۱۴۰۰ لغایت تیرماه ۱۴۰۱ حائز رتبه سوم کشور شده است،

وی گفت: نرخ رسیدگی استان در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۰۲ درصد بوده و ابلاغ الکترونیک از ۶۲ درصد به ۹۵ درصد رسیده و دادرسی الکترونیک ۸۴ درصد بوده و با انجام دادرسی‌ها الکترونیک از اعزام ۸۴ درصد از زندانیان به محاکم قضائی جلوگیری به عمل آمده است.

رئیس کل دادگستری لرستان، گفت: طی سه سال اخیر ۸۷ فقره احکام قطعی قصاص نفس و اعدام به مرحله اجرا درآمده و در مقابل هم با استفاده از ظرفیت شورای حل اختلاف تعداد ۹۹ فقره پرونده قتل عمدی در سطح استان منجر به صلح و سازش شده است و خوشبختانه با استفاده از ظرفیت عفو معیاری مقام معظم رهبری و با برنامه‌ریزی انجام شده و فعالیت کارگروه مربوطه تعداد دو هزار و ۴۲ نفر مشمول بخشنامه ابلاغی قرار گرفته است.

رفع تصرف از ۳۵۳۵ هکتار اراضی ملی

رزم، گفت: در راستای حمایت و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و کمک به تولید و نیز کمک به تحقق شعار سال مقام معظم رهبری در سه سال اخیر در مجموع از تعداد ۱۸۷ کارخانه و واحد تولیدی توسط مدیران و مسئولین دادگستری استان بازدید شده و از ۴۷ مورد واحدهای تولیدی نیز در سال ۱۴۰۱ بازدید صورت گرفته و چندین واحد تولیدی از جمله عظیم خودرو، صدر فولاد و سامان کاشی که موضوع عظیم خودرو مرتب مورد مکاتبه و تأکید رئیس قوه قضائیه بوده است، در سال گذشته احیا شده است.

وی افزود: همچنین در راستای احیای حقوق عامه بیش از دو هزار دستور توسط دادستان مرکز استان و سایر دادستان‌های استان به مدیران دستگاه‌های اجرایی صادر شده است که البته به صورت فصلی ریز موارد آنها به اداره کل هماهنگی امور استان‌ها ارسال شده و در این مدت با متعرضین به اراضی ملی برخورد قاطع به عمل آمده و در سال گذشته نیز سه هزار و ۵۳۵ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی در سطح استان لرستان رفع تصرف شده است.