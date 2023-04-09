به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس انرژی، رینگ داخلی این بورس امروز (یکشنبه، ۲۰ فروردین‌ماه) شاهد عرضه ۲ هزارتن کنسانتره زغال‌سنگ سخت (بیتومینه) شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه، هزار و ۸۶۰ تن حلال ۴۰۲ پالایش نفت بندرعباس، هزار و ۵۰۰ تن آیزوریسایکل، ۵۰۰ تن نفتای سنگین تصفیه‌نشده، ۵۰۰ تن آیزوفید و ۳۲۵ تن حلال ۴۰۴ پالایش نفت شیراز و نیز ۱۷۵ تن برش ۶ کربنه پتروشیمی امیرکبیر است.

بورس انرژی همچنین دیروز (شنبه، ۱۹ فروردین‌ماه) شاهد معامله ۲ هزار و ۵۰۰ تن رافینت ۲ عمده شرکت پتروشیمی شیمی‌بافت در رینگ بین‌الملل بود.

در رینگ داخلی نیز ۱۰ هزار تن نفتای سنگین، ۳ هزار و ۸۷۵ تن نفتای سبک و هزار تن آیزوریسایکل پالایش نفت تهران، ۲ هزار تن ۳۰۰ تن نفتای سبک پالایش نفت کرمانشاه و ۴۰۰ تن آیزوریسایکل، ۸۳۷ تن حلال ۴۰۲ و ۲۳ تن حلال ۴۰۴ پالایش نفت تبریز فروخته شد.