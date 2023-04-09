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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۲:۳۶

حسینی در تذکر شفاهی:

هر گونه اقدام درباره حجاب باید مبتنی بر قانون باشد

هر گونه اقدام درباره حجاب باید مبتنی بر قانون باشد

نماینده مردم میانه در مجلس گفت: کشف حجاب خلاف شرع و قانون است اما هر گونه اقدام در این زمینه باید مبتنی برقانون باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمرتضی حسینی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۰ فروردین) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی اظهار داشت: کشف حجاب خلاف شرع و قانون است و باعث آزردگی مؤمنان می‌شود اما تذکر بنده به سردار رادان فرمانده نیروی انتظامی آن است که احضار افراد و معرفی آنها به دستگاه قضا حکیمانه و عملی نیست.

وی تاکید کرد: هرگونه اقدام در این زمینه باید مبتنی بر قانون مجلس باشد و ما نباید در دام جدیدی که دشمن برای ما پهن کرده است بیفتیم.

نماینده مردم میانه خطاب به فرمانده کل انتظامی کشور گفت: بهتر است ما تمام توان خود را برای امنیت راه‌ها و جاده‌ها، مبارزه با افراد هنجارشکن، زورگویان و معتادان متجاهر بگذاریم.

کد مطلب 5750434
زهرا علیدادی

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