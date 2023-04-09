هر گونه اقدام درباره حجاب باید مبتنی بر قانون باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمرتضی حسینی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۰ فروردین) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی اظهار داشت: کشف حجاب خلاف شرع و قانون است و باعث آزردگی مؤمنان می‌شود اما تذکر بنده به سردار رادان فرمانده نیروی انتظامی آن است که احضار افراد و معرفی آنها به دستگاه قضا حکیمانه و عملی نیست.

وی تاکید کرد: هرگونه اقدام در این زمینه باید مبتنی بر قانون مجلس باشد و ما نباید در دام جدیدی که دشمن برای ما پهن کرده است بیفتیم.

نماینده مردم میانه خطاب به فرمانده کل انتظامی کشور گفت: بهتر است ما تمام توان خود را برای امنیت راه‌ها و جاده‌ها، مبارزه با افراد هنجارشکن، زورگویان و معتادان متجاهر بگذاریم.