به گزارش خبرنگار مهر، مراسم احیای شبهای قدر و ایام شهادت امام علی (ع) در هیئتها، مساجد و بقاع متبرکه سراسر کشور اعلام شد.
برنامههای شبهای قدر به شرح ذیل است:
* حرم امام رضا (ع) / مشهد
رواق امام خمینی (ره)
مناجاتخوانی: محمود کریمی
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۳:۳۰
صحن پیامبر اعظم (ع)
قرائت دعای جوشن کبیر: علی برادران
سخنرانی و احیا: آیت الله علم الهدی
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۰:۱۵
* حرم حضرت معصومه (س) / قم
مناجاتخوانی: حجتالاسلام ضیایی و رضا ایزدی
قرائت جوشن کبیر: عباس حیدرزاده، سیدمهدی میرداماد و سیدعلی حسینینژاد
سخنرانی و احیا: حججاسلام رفیعی، مؤمنی و آیتالله میرباقری
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۲
* حسینیه انصارالحسین (ع) / تهران
مناجاتخوانی: مصطفی سماواتی
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۲
نشانی: ابتدای بزرگراه شهید محلاتی، بعد از پل ری
* هیأت روضةالعباس (ع) / تهران
قرائت دعای جوشن کبیر: سیدمالک علوی
مرثیهخوانی و احیا: حسین سیب سرخی
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۳:۳۰
نشانی: خیابان پیروزی، خیابان کریمشاهیان، حسینیه جوانان حسینی
* هیأت انصارالحجه / مشهد
سخنران: حجتالاسلام هاشمی شاهرودی
مناجاتخوانی و احیا: امیر کرمانشاهی
زمان: شبهای قدر از ساعت ٢١
نشانی: مشهد، خیابان امام رضا ١٩، حسینیه آیت الله هاشمی شاهرودی
* حرم مطهر شاهچراغ (ع) / شیراز
سخنرانان: آیتالله دژاکام و حجتالاسلام حسینی
قرائت دعای جوشن کبیر: کاظم محمدی، مهدی منصوری، عباس حیدرزاده، مهدی سروری، امیر عارف، سیدمحسن بنی فاطمه و سعید خائف پناه
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۱:۳۰
* حرم حضرت عبدالعظیم (ع) / شهرری
قرائت دعای جوشن کبیر: امیر نعیمی، مجتبی محمدبیگی، محمدرضا غلامرضازاده، احمد زین العابدین فرد و حسن شالبافان
سخنرانی و احیا: آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری، حجتالاسلام مسعود عالی و حجتالاسلام سیدعلی قاضی عسکر
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۱:۳۰
نشانی: مصلّای بزرگ امام علی (ع)
* مسجد حضرت امیر (ع) / تهران
قرائت دعای جوشن کبیر: سیدمحسن هاشمی
سخنران: حجتالاسلام سیدمحمدباقر علوی تهرانی
مرثیهخوانی: سیدمحمود علوی
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۳
نشانی: خیابان کارگر شمالی
* حسینیه فاطمه الزهرا (س) / تهران
قرائت دعای جوشن کبیر: حجتالاسلام قاسمیان و علی قربانی
مداحی: مهدی سماواتی و امیر عباسی
سخنرانی و احیا: آیت الله جاودان
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۲:۳۰
نشانی: میدان سپاه
* هیأت ریحانةالحسین (س) / تهران
سخنران: حجتالاسلام عابدینی
مناجاتخوانی و احیا: سیدمجید بنیفاطمه
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۲
نشانی: اشرفی اصفهانی، باغ فیض، خیابان ۲۲ بهمن
* مهدیه امام حسن مجتبی (ع) / تهران
سخنرانان: حججاسلام سیدعلی صادقی و سیداحمد دارستانی
مناجاتخوانی: سعید حدادیان و محمدحسین حدادیان
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۳
نشانی: خیابان آزادی، بعد از یادگار امام (ره)
* هیأت رزمندگان اسلام / تهران
سخنرانی: حجتالاسلام علیرضا پناهیان
مناجاتخوانی: حیدر خمسه
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۲
نشانی: خیابان فاطمی، نرسیده به تقاطع کارگر، فاطمیه بزرگ تهران
* هیأت ریحانةالنبی (س) / تهران
سخنرانان: حججاسلام بیآزارتهرانی و سیدعبدالمجید سادات
مناجاتخوانی: محمدحسین پویانفر
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۱:۳۰
نشانی: میدان تجریش، امامزاده صالح (ع)
* هیأت مکتبالزهرا (س) / تهران
سخنرانی: حشمت الله قنبری و حجتالاسلام اسماعیل کاظمی
مناجاتخوانی و احیا: محمدرضا طاهری و حسین طاهری
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۲
نشانی: خیابانشریعتی، خیابان شهدایناجا (پلیس) ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، حسینیه چهارده معصوم علیهمالسلام
* حسینیه همدانیها / تهران
سخنران: حجتالاسلام حسین انصاریان
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۲:۱۵
نشانی: خیابان ری، بعد از پل ری
* هیأت آئین حسینی / تهران
سخنران: حجتالاسلام فلاحزاده
مناجاتخوانی و احیا: میثم مطیعی
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۲:۴۵
نشانی: میدان شیخبهایی، دهونک، آستان مقدس امامزاده قاضی الصابر (علیهالسلام)
* هیأت احرار الحسین (ع) / تهران
مناجاتخوانی: حیدر خمسه
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۴
نشانی: بهشت زهرا (س)، در جوار قبور شهدا
* هیأت بینالحرمین / تهران
سخنرانان: حجج اسلام سیدحسین مؤمنی، سیدعلیرضا حسینی و ناصر خلج
مرثیهخوانی و احیا: جواد مقدم و محمدرضا میرزاخانی
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۲:۳۰
نشانی: میدان هفتتیر، ورزشگاه شهید شیرودی
* مسجد جامع / لنگرود
سخنرانان: حجج اسلام نقوی، فداکار و صبوحی
مناجاتخوانی و احیا: ابوذر روحی
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۲
نشانی: لنگرود، خیابان شهید بهشتی
* هیأت لواءالحیدر کرار / کرج
سخنران: حجتالاسلام امید کولیوند
مناجاتخوانی و احیا: سیدامیر حسینی و محمد شعبانپور
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۲:۳۰
نشانی: کرج، بلوار مؤذن، بلوار دانشگاه، مسجد دانشگاه آزاد اسلامی
* حسینیه آیتالله حقشناس / تهران
سخنرانان: حججاسلام میرهاشم حسینی و حامد کاشانی
مناجاتخوانی: مهدی سماواتی
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۲
نشانی: خیابان مجاهدین اسلام
* هیأت الرضا محفل بسیجیان و رهبروان شهدا / تهران
سخنران: حجتالاسلام هادی الیاسی
مناجاتخوانی و احیا: علی پورکاوه و عبدالرضا هلالی
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۱
نشانی: خیابان خیام، خیابان هرندی، تکیهگاه آقامرتضی علی
* محفل دلدادگان حضرت ابوالفضل (ع) / مشهد
سخنران: حجتالاسلام مرتضی عبداللهی
مناجاتخوانی و احیا: مهدی نیرومند و رضا شیخی
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۱
نشانی: مشهد، سی متری طلاب، چهارراه ابوریحان، مسجد رضوی
* هیأت جاننثاران حسینی صنف بزاز / تهران
قرائت دعای جوشن کبیر: حامد سهندی و عباس کریمی
مرثیهخوانی: علی کرمی
سخنرانی و احیا: حجتالاسلام هادی الیاسی
مداحی: علی قرائیان
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۲:۳۰
نشانی: خیابان خیام، روبروی پاچنار، کوچه مبرا
* هیأت بیت العباس (ع) / تهران
سخنران: حجتالاسلام محسن حنیفی
مناجاتخوانی و احیا: محسن عربخالقی
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۱:۳۰
نشانی: خیابان پیروزی، خیابان نبرد شمالی، کوچه شهید امیر اسماعیل ثانی
* اکبریه / شهرری
سخنرانی و احیا: حجت الاسلام عبدالحسین مسلمی
مناجات خوانی: سیدمهدی بنیهاشم
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۳
نشانی: شهرری، ۲۴ متری، کوچه مهاجری، حسینیه حضرت علی اکبر (ع)
* هیأت روضاتالحسین (ع) / رشت
سخنران: حجتالاسلام حاجیپور
مناجاتخوانی و احیا: محسن کاشفی
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۲
نشانی: رشت، گلسار، مسجد امام رضا (ع)
* هیأت فاطمیه / تهران
قرائت جوشن کبیر: مهدی عسکری
مرثیه خوانی: اصغر دوستی
سخنرانی و احیا: احمد صحت قول
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۳
نشانی: خیابان دماوند، خیابان شهید اشراقی، خیابان شهیده رنجکش، حسینیه الزهرا (س)
* حرم امام خمینی (ره) / تهران
قرائت دعای جوشن کبیر: حمید رمضانپورو اسدالله عرب سرخی
سخنرانان: حجتالاسلام محسنی اژهای و آیتالله سیدابراهیم رئیسی
مداحی: سیدعلیمحمد سادات رضوی، احمد زمانی و مهدی منصوریمراسم
احیا: حجج اسلام ادیب یزدی
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۲:۴۵
* مصلای امام خمینی (ره) / تهران
سخنرانان: حجج اسلام حاج علی اکبری، مسعود عالی و محمدمهدی ماندگاری
مرثیهخوانی و احیا: احمد نیکبختیان، سیدمحمود علوی و احمد واعظی
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۲
نشانی: خیابان شهید بهشتی
* هیأت حسین جان / تهران
سخنرانان: آیتالله سیدمهدی میرباقری و حجج اسلام اسماعیل رمضانی، مصطفی کرمی
مناجاتخوانی: منصور ارضی
زمان: شبهای قدر از ساعت ۰۰:۱۵ بامداد
نشانی: خیابان ۱۵ خرداد، مسجد ارک
* مسجد شهدا / تهران
مناجاتخوانی: مهدی سماواتی و ماشاء الله عابدی
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۳
نشانی: خیابان ۱۷ شهریور، بزرگراه شهید محلاتی، دومین پل عابر پیاده
* هیأت فداییان حسین / اصفهان
مناجاتخوانی و احیا: سیدرضا نریمانی
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۱:۳۰
نشانی: اصفهان، آستان مقدس امامزاده شاه میرحمزه (ع)
* مسجد حضرت زینب (س)
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۱:۳۰
نشانی: بزرگراه شهید نواب صفوی، خیابان شهید محبوب مجاز غربی
* بیتالحسن مجتبی (ع) / تهران
مناجات خوانی: مهدی عسکری
سخنران: مهدی توکلی
مداحی: مجتبی باقری، علیاکبر زادفرج، علی مهدوینژاد و علی کرمی
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۱:۳۰
نشانی: خیابان ایران
* حسینیه بنیفاطمه (س) / تهران
مناجاتخوانی: حجتالاسلام مهدی خدامی
ذکر حدیث: یدالله بهتاش
سخنرانان: حججاسلام حسن شریعتزاده و مهدی خدامی و سعید تکلو
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۱:۳۰
نشانی: خیابان امیرکبیر، چهارراه سرچشمه
* هیأت عزاداران پیرعطاء / تهران
قرائت دعای جوشن کبیر: سیدمصطفی حسینی
سخنرانی و ایحاء: محمدحسین سرخهای
مداحی: مهدی آصفی و سیدمحسن حسینی
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۳
نشانی: انتهای خیابان ری، سه راه امین حضور
* هیأت ثارالله / زنجان
سخنرانان: حجتالاسلام یاسر ماهری
مناجاتخوانی و احیا: مهدی رسولی
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۲
نشانی: زنجان، گلزار شهدای پایین
* مجمعالذاکرین / تهران
با زعامت: استاد غلامرضا سازگار
سخنرانان: حججاسلام مهدی خدامی، سیدحسین مؤمنی و مهدی ماندگاری
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۴
نشانی: ضلع شمال شرق تقاطع بزرگراه امام علی (ع) و شهید محلاتی، مسجد جامع حضرت قاسم بن الحسن (ع)
* هیأت روضةالشهدا / تهران
سخنرانان: حججاسلام سیدفهیم موسوی و سیدعلینقی طباطبایی
مناجاتخوانی: حسین محمدیفام
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۲
نشانی: سردار جنگل، بهار غربی، بالاتر از میدان استاندارد
* هیأت صاحبالعصر (عج) / اراک
سخنرانان: حججاسلام خسروپناه و قنبریان
مناجاتخوانی: مسعود پیرایش
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۲
نشانی: اراک، خیابان امام خمینی (ره)، کوچه الکه، مسجد ساعت
* مسجد شهید بهشتی / تهران
سخنرانان: حجتالاسلام علی اوسطی
مناجاتخوانی و احیا: سیدمهدی حسینی
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۲
نشانی: خیابان نبرد شمالی، میدان نبرد
* مهدیه / تهران
قرائت دعای جوشن کبیر: رضا طاهری
سخنرانی و احیا: حجتالاسلام سیدعلیرضا صادقی واعظ
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۱:۳۰
نشانی: خیابان ولیعصر (عج)
* اجتماع بزرگ مداحان اهل بیت (ع) / تهران
سخنرانان: حجج اسلام ابراهیم بهاری، مصطفی کرمی، احسان بیآزار تهرانی، سیدعبدالحمید شهاب، سیدمهدی حائریزاده و سیدعلی غروی
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۲ تا ۲.۳۰ بامداد
نشانی: شوش غربی، نرسیده به میدان شوش، میدان شهید هرندی، سجادیه بزرگ تهران
* مسجد امام حسین (ع) / تهران
مناجاتخوانی: رضا بکایی
زمان: شبهای قدر از ساعت ۱:۱۵ بامداد
نشانی: میدان امام حسین (ع)
* جامعه مداحان / غرب تهران
با زعامت: اکبر بازوبند
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۲
نشانی: خیابان قزوین، دوراهی قپان، مسجد امام محمد باقر علیهالسلام
* مجموعه فرهنگی شهدای سرچشمه / تهران
سخنران: حجتالاسلام حامد کاشانی
مناجاتخوانی و احیا: حنیف طاهری
زمان: شبهای قدر از ساعت ۰۰:۲۰ بامداد
نشانی: میدان بهارستان، نرسیده به چهارراه سرچشمه، انتهای کوچه شهید صیرفیپور
* هیأت فاطمیون / قم
سخنرانان: آیتالله مرتضی آقاتهرانی
مناجاتخوانی و احیا: مهدی سلحشور، علی اکبر سلحشور و علی اصغر سلحشور
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۱:۳۰
نشانی: قم، میدان بسیج، خیابان ایرانی
* کهف الشهدا / تهران
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۲
نشانی: ولنجک، انتهای بلوار دانشجو، حرم مطهر شهدای گمنام
* هیأت ثارالله / رشت
سخنرانان: حججاسلام مهدوی ارفع و امینی
مناجاتخوانی: ابوذر بیوکافی
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۳:۳۰
نشانی: رشت، آستان مقدس حضرت فاطمه اخری (س)
* هیأت نورالرضا (ع) / تهران
سخنرانان: حججاسلام وحیدی و شحیطاط
مناجاتخوانی: حمید دادوندی
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۳
نشانی: ازگل، خیابان نوبهار، گلستان شرقی، حوزه علمیه امام خمینی (ره)،مسجد امام رضا (ع)
* حسینیه کربلا / تهران
سخنران: حجتالاسلام سیدجلال موسویان
مناجاتخوانی: رضا هلالی، علی پورکاوه و سجاد محمدی
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۲:۳۰
نشانی: بلوار شهید اندرزگو
* هیأت مکتبالزهرا (س) / اهواز
سخنران: حججاسلام سیدرضا محبوبی، جامعی
مناجاتخوانی: مصطفی مروانی
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۱:۳۰
نشانی: اهواز، آسیاآباد، خیابان دوازدهم، مسجد امیرالمومنین
* هیأت حسین جان / گرگان
سخنران: حجتالاسلام اسماعیل شهسوار
مناجاتخوانی: مهدی مختاری، محمدباقر انتصاری و جواد عرب
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۳
نشانی: گرگان، خیابان جمهوری، جمهوری ۹، هتل طهماسبی
* هیأت مکتبالرضا (ع) / تهران
قرائت جوشن کبیر: محمدرضا خانی
سخنران: حجتالاسلام مهدی معماریان
مناجات خوانی و احیا: حسین محمدی و سیدمحمدرضا نوشهور
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۲:۱۵
نشانی: افسریه، خیابان ۳۸، پانزده متری چهارم، مسجد روح الله
* هیأت ثارالله / تهران
سخنران: حجتالاسلام هادی الیاسی
مناجاتخوانی و احیا: مجید ذاکری و عمید عباسزاده
زمان: شبهای احیا از ساعت ۲۳
نشانی: مجدیه شمالی، بالاتر از میدان ملت، شهید صباح غربی
* فاطمیه / تهران
سخنران: حجتالاسلام مهدی گودرزی
مناجاتخوانی و احیا: تقی قربانی و مهدی معینی
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۳
نشانی: خیابان قزوین، دوراهی قپان، خیابان شهید نعمتی، خیابان شهید مهدوی
* خیمه محبان الحسین / تهران
سخنرانی و احیا: حجتالاسلام ناصر خلج
قرائت دعای جوشن کبیر: مصطفی عادل
روضهخوانی: محمدحسن فیضی
مرثیهسرایی: حسین یعقوبیان
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۲
نشانی: نارمک، خیابان گلستان، بوستان فدک، مقبرة الشهدای بوستان فدک
* هیأت سائلین الزهرا (س) / تهران
سخنران: حجت الاسلام محسن تاج
مناجاتخوانی و احیا علی علیان، ابوالفضل شهرابی، حسین فروغی، سعید قربانی و حسین اختردانش
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۳
نشانی: اشرفی اصفهانی، پایینتر از پل حکیم، گلستان ۲۸، حسینیه بیت الاحزان
* هیأت فاطمیون / ماهشهر
سخنران: حجتالاسلام سیدعابدین موسوی
مناجاتخوانی و احیا: سعید کرمعلی، مرتضی زبیدی و علیرضا قنواتی
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۲
نشانی: بندر ماهشهر، حسینیه امام رضا (ع)، هیأت فاطمیون
* مسجد یحیی / تهران
سخنران: حجتالاسلام ابراهیم بهری
مناجاتخوانی: صادق طاهری و مهدی صومی
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۲
نشانی: شهید مدنی، روبروی پمپ بنزین، کوچه ولیعصر (عج)
* هیأت عشاق العباس (ع) / تهران
سخنران: حجتالاسلام صمدی
مناجاتخوانی: روحالله بهمنی
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۱:۳۰
نشانی: میدان سبلا، خیابان جانبازان غربی، نرسیده به خیابان کرمان، نبش خیابان رحمتی، ورودی اورژانس
* هیأت روضه الحسین / مشهد
سخنران: حجتالاسلام سیدحسین حقیرالسادات
مناجاتخوانی و احیا: احمد واعظی و محمود باباخانی
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۲:۳۰
نشانی: مشهد، چهارراه شهدا، مسجد مقبره
* هیأت فاطمیون رزمندگان / غرب کرج
سخنران: حجتالاسلام ناصر مظلوم
مداحی: محسن نجفی، مهدی جعفری، سیدامیرحسینی، مهدی ملکزاده، عیسی کوه فلاح، محسن نور آذر و سیدجواد عرب
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۱
نشانی: حصارک، ابتدای خیابان شهید رجایی
* هیأت محبین الائمه (ع) / تهران
سخنران: حجتالاسلام مهدی محبزاده
مداحی: اصغر دوستی
قرائت دعای جوشن کبیر: محمود طاهری
مراسم احیا: سیدمحمد قاضوی
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۲:۳۰
نشانی: خیابان سهروردی جنوبی، خیابان ملک، خیابان شهید یوسفیان
* مسجد سادات اخوی / تهران
سخنران: حجتالاسلام سعید طیبی
مناجاتخوانی و احیا: سیدمحسن میری
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۰:۱۵
نشانی: میدان شهدا، خیابان ایران، کوچه محمودینژاد مطلق، پلاک ۹
* هیأت انصارالعباس (ع) / تهران
سخنران: حجتالاسلام حسینعلی
مناجاتخوانی و احیا: سیدمحمد جوادی، حسین قلیزاده و سعید چرخگرد
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۲
نشانی: خیابان قزوین، خیابان برادران حسنی
* هیأت حرم / تهران
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۲
نشانی: بلوار ارتش، شهرک قایٔم، میدان نیایش، خیابان مهرآسا، مدرسه صاحب کوثر
* هیأت بیت الرقیه (س) / تهران
مناجاتخوانی و احیا: احمد شاهمرادی
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۱
نشانی: تولید دارو، خیابان شهید یادگار شرقی، حسینیه بیت الرقیه (س)
* هیأت رزمندگان اسلام / شمال غرب تهران
سخنران: حجتالاسلام سیدمحمدحسین میرلوحی
مناجاتخوانی و احیا: حامد باقری
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۲
نشانی: بالاتر از میدان الم÷یک، سه راه زیبادشت، مسجد امام رضا
* مصلای جزیره کیش
سخنران: حجتالاسلام مهدی شریف
شعرخوانی: صابر خراسانی
مداحی: وحید یوسفی
مناجاتخوانی: جواد غفاریان
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۲:۳۰
* هیأت میثاق با شهدا / تهران
مناجاتخوانی و احیا: علی جهانبخش و وحید نادری
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۳:۳۰
نشانی: بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، مسجد دانشگاه امام صادق (ع)
* هیأت گودال قتلگاه / تهران
سخنران: حجج اسلام خیرالله مرانی، سیدرضا موسوی، حمیدرضا دانایی، محمدتقی وکیلپورو سیدمالک علوی
مناجاتخوانی و احیا: غلامحسین مردانی، محمود اشتیاقی و علیرضا قانعی
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۳
نشانی: تقاطع بزرگراه شهید محلاتی و بلوار ابوذر
* هیأت حُدّاثالحسین (ع) / تهران
پیشمنبرخوانی: مجتبی فتحزاده
سخنرانان: حجج اسلام عبدالرحمن غیاث و مهدی بنیانیان
مناجاتخوانی و احیا: مجتبی قرهگزلو
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۳:۳۰
نشانی: خیابان دزاشیب (کبیری)، نبش خیابان نجابت جو، مسجد امیرالمومنین (ع) دزاشیب
* هیأت دوستداران حضرت مهدی (عج) / تهران
پیشمنبرخوانی: علیاکبر سماواتی
سخنران: حجتالاسلام مهدی بنیانیان
شعرخوانی: صابر خراسانی
مرثیهخوانی: حسین ستوده
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۲
نشانی: بزرگراه محلاتی، مجموعه ورزشی آیتالله سعیدی
* هیأت محبان الرضا (ع) / تهران
سخنران: حجتالاسلام سیدعلی صادقی
مناجاتخوانی و احیا: علی علیان
قرائت دعای جوشن کبیر: محمد نیک آریا
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۳
نشانی: خیابان آزادی، بعد از دانشگاه شریف، بلوار اکبری، بقعه شیخ طرشتی
* هیأت یامهدی (عج) اسلامشهر / تهران
سخنرانی و احیا: حجتالاسلام سیدحسین موسوی
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۳:۳۰
نشانی: اسلامشهر، واوان، بلوار هشتبهشت، خیابان فردوس، مسجد حضرت موسیبنجعفر (علیهالسلام)
* هیأت رایةالرضا (ع) / تهران
سخنرانان: سعید تکلو
مناجات خوانی و روضه خوانی: کاظم غفارنژاد
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۲:۳۰
نشانی: میدان محمدیه (اعدام)، خیابان خیام شمالی، مقابل مترو خیام، آستان مقدس امامزاده سیدناصرالدین (ع)
* هیأت رزمندگان اسلام / قم
سخنران: حجتالاسلام حاج ابوالقاسم
مناجاتخوانی و احیا: سیدرضا تحویلدار و حسن عطایی
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۱:۳۰
نشانی: قم، گلزار شهدای امامزاده علی بن جعفر (ع)، مجتمع امام خمینی (ره)
*هیأت مکتبالصادق (ع) / تهران
پیشمنبرخوانی: سیدمهدی حسینی
سخنرانان: حجج اسلام سیدمصطفی میرلوحی و سیدمحمدحسین میرلوحی
شعرخوانی: صابر خراسانی
مداحی: افشیم نجفی و علی پورکاوه
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۲:۳۰
نشانی: میدان فلسطین، مسجد جامع امام صادق
* مسجد رسول اکرم (ص) / تهران
سخنرانی و احیا: حجتالاسلام عباس اخوان
زمان: شبهای قدر از نماز مغرب
نشانی: خانی آباد نو
* حسینیه حضرت علی اصغر (ع) / تهران
سخنرانان: حجج اسلام مهدی کیانی و سجاد باقی
مناجاتخوانی و احیا: علی کرمی، حسین ایزدخواه و حسین سلیمی
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۳:۳۰
* حسنیه محبان الزهرا (س) / تهران
سخنران: حجتالاسلام امیر سلطانی
مناجاتخوانی و احیا: مجتبی صمدی شهاب
زمان: شبهای احیا از ساعت ۲۲:۳۰
نشانی: خیایان پیروزی، خیابان نبرد، کوچه زینب کبری (س)
* حسینیه عشاق الحسین (ع) / تهران
سخنرانان حجج اسلام جواد فراهانی و سهیل کولیوند
مناجاتخوانی: سیدعلی پیرحیاتی
زمان: شبهای قدر از ساعت ۲۳
نشانی: خیابان سعدی، نبش چهارراه ظهیری
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