به گزارش خبرنگار مهر، مراسم احیای شب‌های قدر و ایام شهادت امام علی (ع) در هیئت‌ها، مساجد و بقاع متبرکه سراسر کشور اعلام شد.

برنامه‌های شب‌های قدر به شرح ذیل است:

* حرم امام رضا (ع) / ‏‬ مشهد

رواق امام خمینی (ره)

مناجات‌خوانی: محمود کریمی

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۳:۳۰

صحن پیامبر اعظم (ع)

قرائت دعای جوشن کبیر: علی برادران

سخنرانی و احیا: آیت الله علم الهدی

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۰:۱۵

* حرم حضرت معصومه (س) / ‏قم

مناجات‌خوانی: حجت‌الاسلام ضیایی و رضا ایزدی

قرائت جوشن کبیر: عباس حیدرزاده، سیدمهدی میرداماد و سیدعلی حسینی‌نژاد

سخنرانی و احیا: حجج‌اسلام رفیعی، مؤمنی و آیت‌الله میرباقری

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۲

* حسینیه انصارالحسین (ع) / ‏‬تهران

مناجات‌خوانی: مصطفی سماواتی

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۲

نشانی: ابتدای بزرگراه شهید محلاتی، بعد از پل ری

* هیأت روضةالعباس (ع) / ‏‬تهران

قرائت دعای جوشن کبیر: سیدمالک علوی

مرثیه‌خوانی و احیا: حسین سیب سرخی

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۳:۳۰

نشانی: خیابان پیروزی، خیابان کریمشاهیان، حسینیه جوانان حسینی

* هیأت انصارالحجه / ‏مشهد

سخنران: حجت‌الاسلام هاشمی شاهرودی

مناجات‌خوانی و احیا: امیر کرمانشاهی

زمان: شب‌های قدر از ساعت ٢١

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا ١٩، حسینیه آیت الله هاشمی شاهرودی

* حرم مطهر شاهچراغ (ع) / ‏‬ شیراز

سخنرانان: آیت‌الله دژاکام و حجت‌الاسلام حسینی

قرائت دعای جوشن کبیر: کاظم محمدی، مهدی منصوری، عباس حیدرزاده، مهدی سروری، امیر عارف، سیدمحسن بنی فاطمه و سعید خائف پناه

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۱:۳۰

* حرم حضرت عبدالعظیم (ع) / ‏‬ شهرری

قرائت دعای جوشن کبیر: امیر نعیمی، مجتبی محمدبیگی، محمدرضا غلامرضازاده، احمد زین العابدین فرد و حسن شالبافان

سخنرانی و احیا: آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری، حجت‌الاسلام مسعود عالی و حجت‌الاسلام سیدعلی قاضی عسکر

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۱:۳۰

نشانی: مصلّای بزرگ امام علی (ع)

* مسجد حضرت امیر (ع) / ‏‬تهران

قرائت دعای جوشن کبیر: سیدمحسن هاشمی

سخنران: حجت‌الاسلام سیدمحمدباقر علوی تهرانی

مرثیه‌خوانی: سیدمحمود علوی

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۳

نشانی: خیابان کارگر شمالی

* حسینیه فاطمه الزهرا (س) / ‏‬تهران

قرائت دعای جوشن کبیر: حجت‌الاسلام قاسمیان و علی قربانی

مداحی: مهدی سماواتی و امیر عباسی

سخنرانی و احیا: آیت الله جاودان

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۲:۳۰

نشانی: میدان سپاه

* هیأت ریحانةالحسین (س) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام عابدینی

مناجات‌خوانی و احیا: سیدمجید بنی‌فاطمه

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۲

نشانی: اشرفی اصفهانی، باغ فیض، خیابان ۲۲ بهمن

* مهدیه امام حسن مجتبی (ع) / ‏‬تهران

سخنرانان: حجج‌اسلام سیدعلی صادقی و سیداحمد دارستانی

مناجات‌خوانی: سعید حدادیان و محمدحسین حدادیان

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۳

نشانی: خیابان آزادی، بعد از یادگار امام (ره)

* هیأت رزمندگان اسلام / ‏‬تهران

سخنرانی: حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان

مناجات‌خوانی: حیدر خمسه

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۲

نشانی: خیابان فاطمی، نرسیده به تقاطع کارگر، فاطمیه بزرگ تهران

* هیأت ریحانةالنبی (س) / ‏‬تهران

سخنرانان: حجج‌اسلام بی‌آزارتهرانی و سیدعبدالمجید سادات

مناجات‌خوانی: محمدحسین پویانفر

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۱:۳۰

نشانی: میدان تجریش، امامزاده صالح (ع)

* هیأت مکتب‌الزهرا (س) / ‏‬تهران

سخنرانی: حشمت الله قنبری و حجت‌الاسلام اسماعیل کاظمی

مناجات‌خوانی و احیا: محمدرضا طاهری و حسین طاهری

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۲

نشانی: خیابان‌شریعتی، خیابان شهدای‌ناجا (پلیس) ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، حسینیه چهارده معصوم علیهم‌السلام

* حسینیه همدانی‌ها / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام حسین انصاریان

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۲:۱۵

نشانی: خیابان ری، بعد از پل ری

* هیأت آئین حسینی / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام فلاح‌زاده

مناجات‌خوانی و احیا: میثم مطیعی

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۲:۴۵

نشانی: میدان شیخ‌بهایی، ده‌ونک، آستان مقدس امامزاده قاضی الصابر (علیه‌السلام)

* هیأت احرار الحسین (ع) / ‏‬تهران

مناجات‌خوانی: حیدر خمسه

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۴

نشانی: بهشت زهرا (س)، در جوار قبور شهدا

* هیأت بین‌الحرمین / ‏‬تهران

سخنرانان: حجج اسلام سیدحسین مؤمنی، سیدعلیرضا حسینی و ناصر خلج

مرثیه‌خوانی و احیا: جواد مقدم و محمدرضا میرزاخانی

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۲:۳۰

نشانی: میدان هفت‌تیر، ورزشگاه شهید شیرودی

* مسجد جامع / ‏لنگرود

سخنرانان: حجج اسلام نقوی، فداکار و صبوحی

مناجات‌خوانی و احیا: ابوذر روحی

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۲

نشانی: لنگرود، خیابان شهید بهشتی

* هیأت لواءالحیدر کرار / ‏کرج

سخنران: حجت‌الاسلام امید کولیوند

مناجات‌خوانی و احیا: سیدامیر حسینی و محمد شعبانپور

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۲:۳۰

نشانی: کرج، بلوار مؤذن، بلوار دانشگاه، مسجد دانشگاه آزاد اسلامی

* حسینیه آیت‌الله حق‌شناس / ‏‬تهران

سخنرانان: حجج‌اسلام میرهاشم حسینی و حامد کاشانی

مناجات‌خوانی: مهدی سماواتی

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۲

نشانی: خیابان مجاهدین اسلام

* هیأت الرضا محفل بسیجیان و رهبروان شهدا / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام هادی الیاسی

مناجات‌خوانی و احیا: علی پورکاوه و عبدالرضا هلالی

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۱

نشانی: خیابان خیام، خیابان هرندی، تکیه‌گاه آقامرتضی علی

* محفل دلدادگان حضرت ابوالفضل (ع) / ‏مشهد

سخنران: حجت‌الاسلام مرتضی عبداللهی

مناجات‌خوانی و احیا: مهدی نیرومند و رضا شیخی

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۱

نشانی: مشهد، سی متری طلاب، چهارراه ابوریحان، مسجد رضوی

* هیأت جان‌نثاران حسینی صنف بزاز / ‏‬تهران

قرائت دعای جوشن کبیر: حامد سهندی و عباس کریمی

مرثیه‌خوانی: علی کرمی

سخنرانی و احیا: حجت‌الاسلام هادی الیاسی

مداحی: علی قرائیان

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۲:۳۰

نشانی: خیابان خیام، روبروی پاچنار، کوچه مبرا

* هیأت بیت العباس (ع) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام محسن حنیفی

مناجات‌خوانی و احیا: محسن عربخالقی

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۱:۳۰

نشانی: خیابان پیروزی، خیابان نبرد شمالی، کوچه شهید امیر اسماعیل ثانی

* اکبریه / ‏شهرری

سخنرانی و احیا: حجت الاسلام عبدالحسین مسلمی

مناجات خوانی: سیدمهدی بنی‌هاشم

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۳

نشانی: شهرری، ۲۴ متری، کوچه مهاجری، حسینیه حضرت علی اکبر (ع)

* هیأت روضات‌الحسین (ع) / ‏ رشت

سخنران: حجت‌الاسلام حاجی‌پور

مناجات‌خوانی و احیا: محسن کاشفی

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۲

نشانی: رشت، گلسار، مسجد امام رضا (ع)

* هیأت فاطمیه / ‏تهران

قرائت جوشن کبیر: مهدی عسکری

مرثیه خوانی: اصغر دوستی

سخنرانی و احیا: احمد صحت قول

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۳

نشانی: خیابان دماوند، خیابان شهید اشراقی، خیابان شهیده رنجکش، حسینیه الزهرا (س)

* حرم امام خمینی (ره) / ‏‬تهران

قرائت دعای جوشن کبیر: حمید رمضان‌پورو اسدالله عرب سرخی

سخنرانان: حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای و آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی

مداحی: سیدعلی‌محمد سادات رضوی، احمد زمانی و مهدی منصوریمراسم

احیا: حجج اسلام ادیب یزدی

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۲:۴۵

* مصلای امام خمینی (ره) / ‏‬تهران

سخنرانان: حجج اسلام حاج علی اکبری، مسعود عالی و محمدمهدی ماندگاری

مرثیه‌خوانی و احیا: احمد نیکبختیان، سیدمحمود علوی و احمد واعظی

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۲

نشانی: خیابان شهید بهشتی

* هیأت حسین جان / ‏‬تهران

سخنرانان: آیت‌الله سیدمهدی میرباقری و حجج اسلام اسماعیل رمضانی، مصطفی کرمی

مناجات‌خوانی: منصور ارضی

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۰۰:۱۵ بامداد

نشانی: خیابان ۱۵ خرداد، مسجد ارک

* مسجد شهدا / ‏‬تهران

مناجات‌خوانی: مهدی سماواتی و ماشاء الله عابدی

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۳

نشانی: خیابان ۱۷ شهریور، بزرگراه شهید محلاتی، دومین پل عابر پیاده

* هیأت فداییان حسین / ‏اصفهان

مناجات‌خوانی و احیا: سیدرضا نریمانی

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۱:۳۰

نشانی: اصفهان، آستان مقدس امامزاده شاه میرحمزه (ع)

* مسجد حضرت زینب (س)

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۱:۳۰

نشانی: بزرگراه شهید نواب صفوی، خیابان شهید محبوب مجاز غربی

* بیت‌الحسن مجتبی (ع) / ‏‬تهران

مناجات خوانی: مهدی عسکری

سخنران: مهدی توکلی

مداحی: مجتبی باقری، علی‌اکبر زادفرج، علی مهدوی‌نژاد و علی کرمی

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۱:۳۰

نشانی: خیابان ایران

* حسینیه بنی‌فاطمه (س) / ‏‬تهران

مناجات‌خوانی: حجت‌الاسلام مهدی خدامی

ذکر حدیث: یدالله بهتاش

سخنرانان: حجج‌اسلام حسن شریعت‌زاده و مهدی خدامی و سعید تکلو

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۱:۳۰

نشانی: خیابان امیرکبیر، چهارراه سرچشمه

* هیأت عزاداران پیرعطاء / ‏‬تهران

قرائت دعای جوشن کبیر: سیدمصطفی حسینی

سخنرانی و ایحاء: محمدحسین سرخه‌ای

مداحی: مهدی آصفی و سیدمحسن حسینی

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۳

نشانی: انتهای خیابان ری، سه راه امین حضور

* هیأت ثارالله / ‏زنجان

سخنرانان: حجت‌الاسلام یاسر ماهری

مناجات‌خوانی و احیا: مهدی رسولی

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۲

نشانی: زنجان، گلزار شهدای پایین

* مجمع‌الذاکرین / ‏تهران

با زعامت: استاد غلامرضا سازگار

سخنرانان: حجج‌اسلام مهدی خدامی، سیدحسین مؤمنی و مهدی ماندگاری

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۴

نشانی: ضلع شمال شرق تقاطع بزرگراه امام علی (ع) و شهید محلاتی، مسجد جامع حضرت قاسم بن الحسن (ع)

* هیأت روضةالشهدا / ‏‬تهران

سخنرانان: حجج‌اسلام سیدفهیم موسوی و سیدعلینقی طباطبایی

مناجات‌خوانی: حسین محمدی‌فام

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۲

نشانی: سردار جنگل، بهار غربی، بالاتر از میدان استاندارد

* هیأت صاحب‌العصر (عج) / ‏ اراک

سخنرانان: حجج‌اسلام خسروپناه و قنبریان

مناجات‌خوانی: مسعود پیرایش

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۲

نشانی: اراک، خیابان امام خمینی (ره)، کوچه الکه، مسجد ساعت

* مسجد شهید بهشتی / ‏‬تهران

سخنرانان: حجت‌الاسلام علی اوسطی

مناجات‌خوانی و احیا: سیدمهدی حسینی

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۲

نشانی: خیابان نبرد شمالی، میدان نبرد

* مهدیه / ‏تهران

قرائت دعای جوشن کبیر: رضا طاهری

سخنرانی و احیا: حجت‌الاسلام سیدعلیرضا صادقی واعظ

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۱:۳۰

نشانی: خیابان ولیعصر (عج)

* اجتماع بزرگ مداحان اهل بیت (ع) / ‏‬تهران

سخنرانان: حجج اسلام ابراهیم بهاری، مصطفی کرمی، احسان بی‌آزار تهرانی، سیدعبدالحمید شهاب، سیدمهدی حائری‌زاده و سیدعلی غروی

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۲ تا ۲.۳۰ بامداد

نشانی: شوش غربی، نرسیده به میدان شوش، میدان شهید هرندی، سجادیه بزرگ تهران

* مسجد امام حسین (ع) / ‏‬تهران

مناجات‌خوانی: رضا بکایی

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۱:۱۵ بامداد

نشانی: میدان امام حسین (ع)

* جامعه مداحان / ‏غرب تهران

با زعامت: اکبر بازوبند

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۲

نشانی: خیابان قزوین، دوراهی قپان، مسجد امام محمد باقر علیه‌السلام

* مجموعه فرهنگی شهدای سرچشمه / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام حامد کاشانی

مناجات‌خوانی و احیا: حنیف طاهری

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۰۰:۲۰ بامداد

نشانی: میدان بهارستان، نرسیده به چهارراه سرچشمه، انتهای کوچه شهید صیرفی‌پور

* هیأت فاطمیون / ‏قم

سخنرانان: آیت‌الله مرتضی آقاتهرانی

مناجات‌خوانی و احیا: مهدی سلحشور، علی اکبر سلحشور و علی اصغر سلحشور

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۱:۳۰

نشانی: قم، میدان بسیج، خیابان ایرانی

* کهف الشهدا / ‏‬تهران

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۲

نشانی: ولنجک، انتهای بلوار دانشجو، حرم مطهر شهدای گمنام

* هیأت ثارالله / ‏رشت

سخنرانان: حجج‌اسلام مهدوی ارفع و امینی

مناجات‌خوانی: ابوذر بیوکافی

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۳:۳۰

نشانی: رشت، آستان مقدس حضرت فاطمه اخری (س)

* هیأت نورالرضا (ع) / ‏‬تهران

سخنرانان: حجج‌اسلام وحیدی و شحیطاط

مناجات‌خوانی: حمید دادوندی

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۳

نشانی: ازگل، خیابان نوبهار، گلستان شرقی، حوزه علمیه امام خمینی (ره)،مسجد امام رضا (ع)

* حسینیه کربلا / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام سیدجلال موسویان

مناجات‌خوانی: رضا هلالی، علی پورکاوه و سجاد محمدی

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۲:۳۰

نشانی: بلوار شهید اندرزگو

* هیأت مکتب‌الزهرا (س) / ‏اهواز

سخنران: حجج‌اسلام سیدرضا محبوبی، جامعی

مناجات‌خوانی: مصطفی مروانی

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۱:۳۰

نشانی: اهواز، آسیاآباد، خیابان دوازدهم، مسجد امیرالمومنین

* هیأت حسین جان / ‏گرگان

سخنران: حجت‌الاسلام اسماعیل شهسوار

مناجات‌خوانی: مهدی مختاری، محمدباقر انتصاری و جواد عرب

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۳

نشانی: گرگان، خیابان جمهوری، جمهوری ۹، هتل طهماسبی

* هیأت مکتب‌الرضا (ع) / ‏‬تهران

قرائت جوشن کبیر: محمدرضا خانی

سخنران: حجت‌الاسلام مهدی معماریان

مناجات خوانی و احیا: حسین محمدی و سیدمحمدرضا نوشه‌ور

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۲:۱۵

نشانی: افسریه، خیابان ۳۸، پانزده متری چهارم، مسجد روح الله

* هیأت ثارالله / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام هادی الیاسی

مناجات‌خوانی و احیا: مجید ذاکری و عمید عباس‌زاده

زمان: شب‌های احیا از ساعت ۲۳

نشانی: مجدیه شمالی، بالاتر از میدان ملت، شهید صباح غربی

* فاطمیه / ‏تهران

سخنران: حجت‌الاسلام مهدی گودرزی

مناجات‌خوانی و احیا: تقی قربانی و مهدی معینی

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۳

نشانی: خیابان قزوین، دوراهی قپان، خیابان شهید نعمتی، خیابان شهید مهدوی

* خیمه محبان الحسین / ‏‬تهران

سخنرانی و احیا: حجت‌الاسلام ناصر خلج

قرائت دعای جوشن کبیر: مصطفی عادل

روضه‌خوانی: محمدحسن فیضی

مرثیه‌سرایی: حسین یعقوبیان

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۲

نشانی: نارمک، خیابان گلستان، بوستان فدک، مقبرة الشهدای بوستان فدک

* هیأت سائلین الزهرا (س) / ‏‬تهران

سخنران: حجت الاسلام محسن تاج

مناجات‌خوانی و احیا علی علیان، ابوالفضل شهرابی، حسین فروغی، سعید قربانی و حسین اختردانش

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۳

نشانی: اشرفی اصفهانی، پایین‌تر از پل حکیم، گلستان ۲۸، حسینیه بیت الاحزان

* هیأت فاطمیون / ‏ماهشهر

سخنران: حجت‌الاسلام سیدعابدین موسوی

مناجات‌خوانی و احیا: سعید کرمعلی، مرتضی زبیدی و علیرضا قنواتی

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۲

نشانی: بندر ماهشهر، حسینیه امام رضا (ع)، هیأت فاطمیون

* مسجد یحیی / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام ابراهیم بهری

مناجات‌خوانی: صادق طاهری و مهدی صومی

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۲

نشانی: شهید مدنی، روبروی پمپ بنزین، کوچه ولیعصر (عج)

* هیأت عشاق العباس (ع) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام صمدی

مناجات‌خوانی: روح‌الله بهمنی

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۱:۳۰

نشانی: میدان سبلا، خیابان جانبازان غربی، نرسیده به خیابان کرمان، نبش خیابان رحمتی، ورودی اورژانس

* هیأت روضه الحسین / ‏مشهد

سخنران: حجت‌الاسلام سیدحسین حقیرالسادات

مناجات‎‌خوانی و احیا: احمد واعظی و محمود باباخانی

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۲:۳۰

نشانی: مشهد، چهارراه شهدا، مسجد مقبره

* هیأت فاطمیون رزمندگان / ‏غرب کرج

سخنران: حجت‌الاسلام ناصر مظلوم

مداحی: محسن نجفی، مهدی جعفری، سیدامیرحسینی، مهدی ملک‌زاده، عیسی کوه فلاح، محسن نور آذر و سیدجواد عرب

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۱

نشانی: حصارک، ابتدای خیابان شهید رجایی

* هیأت محبین الائمه (ع) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام مهدی محب‌زاده

مداحی: اصغر دوستی

قرائت دعای جوشن کبیر: محمود طاهری

مراسم احیا: سیدمحمد قاضوی

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۲:۳۰

نشانی: خیابان سهروردی جنوبی، خیابان ملک، خیابان شهید یوسفیان

* مسجد سادات اخوی / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام سعید طیبی

مناجات‌خوانی و احیا: سیدمحسن میری

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۰:۱۵

نشانی: میدان شهدا، خیابان ایران، کوچه محمودی‌نژاد مطلق، پلاک ۹

* هیأت انصارالعباس (ع) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام حسینعلی

مناجات‌خوانی و احیا: سیدمحمد جوادی، حسین قلی‌زاده و سعید چرخگرد

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۲

نشانی: خیابان قزوین، خیابان برادران حسنی

* هیأت حرم / ‏‬تهران

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۲

نشانی: بلوار ارتش، شهرک قایٔم، میدان نیایش، خیابان مهرآسا، مدرسه صاحب کوثر

* هیأت بیت الرقیه (س) / ‏‬تهران

مناجات‌خوانی و احیا: احمد شاهمرادی

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۱

نشانی: تولید دارو، خیابان شهید یادگار شرقی، حسینیه بیت الرقیه (س)

* هیأت رزمندگان اسلام / ‏شمال غرب تهران

سخنران: حجت‌الاسلام سیدمحمدحسین میرلوحی

مناجات‌خوانی و احیا: حامد باقری

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۲

نشانی: بالاتر از میدان الم÷یک، سه راه زیبادشت، مسجد امام رضا

* مصلای جزیره کیش

سخنران: حجت‌الاسلام مهدی شریف

شعرخوانی: صابر خراسانی

مداحی: وحید یوسفی

مناجات‌خوانی: جواد غفاریان

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۲:۳۰

* هیأت میثاق با شهدا / ‏‬تهران

مناجات‌خوانی و احیا: علی جهانبخش و وحید نادری

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۳:۳۰

نشانی: بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، مسجد دانشگاه امام صادق (ع)

* هیأت گودال قتلگاه / ‏‬تهران

سخنران: حجج اسلام خیرالله مرانی، سیدرضا موسوی، حمیدرضا دانایی، محمدتقی وکیل‌پورو سیدمالک علوی

مناجات‌خوانی و احیا: غلامحسین مردانی، محمود اشتیاقی و علیرضا قانعی

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۳

نشانی: تقاطع بزرگراه شهید محلاتی و بلوار ابوذر

* هیأت حُدّاث‌الحسین (ع) / ‏‬تهران‌

پیش‌منبرخوانی: مجتبی فتح‌زاده

سخنرانان: حجج اسلام عبدالرحمن غیاث و مهدی بنیانیان

مناجات‌خوانی و احیا: مجتبی قره‌گزلو

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۳:۳۰

نشانی: خیابان دزاشیب (کبیری)، نبش خیابان نجابت جو، مسجد امیرالمومنین (ع) دزاشیب

* هیأت دوست‌داران حضرت مهدی (عج) / ‏‬تهران‌

پیش‌منبرخوانی: علی‌اکبر سماواتی

سخنران: حجت‌الاسلام مهدی بنیانیان

شعرخوانی: صابر خراسانی

مرثیه‌خوانی: حسین ستوده

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۲

نشانی: بزرگراه محلاتی، مجموعه ورزشی آیت‌الله سعیدی

* هیأت محبان الرضا (ع) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام سیدعلی صادقی

مناجات‌خوانی و احیا: علی علیان

قرائت دعای جوشن کبیر: محمد نیک آریا

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۳

نشانی: خیابان آزادی، بعد از دانشگاه شریف، بلوار اکبری، بقعه شیخ طرشتی

* هیأت یامهدی (عج) اسلامشهر / ‏‬تهران

سخنرانی و احیا: حجت‌الاسلام سیدحسین موسوی

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۳:۳۰

نشانی: اسلامشهر، واوان، بلوار هشت‌بهشت، خیابان فردوس، مسجد حضرت موسی‌بن‌جعفر (علیه‌السلام)

* هیأت رایةالرضا (ع) / ‏‬تهران

سخنرانان: سعید تکلو

مناجات خوانی و روضه خوانی: کاظم غفارنژاد

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۲:۳۰

نشانی: میدان محمدیه (اعدام)، خیابان خیام شمالی، مقابل مترو خیام، آستان مقدس امامزاده سیدناصرالدین (ع)

* هیأت رزمندگان اسلام / ‏قم

سخنران: حجت‌الاسلام حاج ابوالقاسم

مناجات‌خوانی و احیا: سیدرضا تحویلدار و حسن عطایی

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۱:۳۰

نشانی: قم، گلزار شهدای امامزاده علی بن جعفر (ع)، مجتمع امام خمینی (ره)

*هیأت مکتب‌الصادق (ع) / ‏‬تهران

پیش‌منبرخوانی: سیدمهدی حسینی

سخنرانان: حجج اسلام سیدمصطفی میرلوحی و سیدمحمدحسین میرلوحی

شعرخوانی: صابر خراسانی

مداحی: افشیم نجفی و علی پورکاوه

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۲:۳۰

نشانی: میدان فلسطین، مسجد جامع امام صادق

* مسجد رسول اکرم (ص) / ‏‬تهران

سخنرانی و احیا: حجت‌الاسلام عباس اخوان

زمان: شب‌های قدر از نماز مغرب

نشانی: خانی آباد نو

* حسینیه حضرت علی اصغر (ع) / ‏‬تهران

سخنرانان: حجج اسلام مهدی کیانی و سجاد باقی

مناجات‌خوانی و احیا: علی کرمی، حسین ایزدخواه و حسین سلیمی

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۳:۳۰

* حسنیه محبان الزهرا (س) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام امیر سلطانی

مناجات‌خوانی و احیا: مجتبی صمدی شهاب

زمان: شب‌های احیا از ساعت ۲۲:۳۰

نشانی: خیایان پیروزی، خیابان نبرد، کوچه زینب کبری (س)

* حسینیه عشاق الحسین (ع) / ‏‬تهران

سخنرانان حجج اسلام جواد فراهانی و سهیل کولیوند

مناجات‌خوانی: سیدعلی پیرحیاتی

زمان: شب‌های قدر از ساعت ۲۳

نشانی: خیابان سعدی، نبش چهارراه ظهیری