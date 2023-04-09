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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۳:۵۷

مدیر عامل آتش نشانی مشهد خبر داد؛

استقرار حدود ۲۰۰ آتش نشان در اماکن برگزاری مراسم شب‌های قدر مشهد

استقرار حدود ۲۰۰ آتش نشان در اماکن برگزاری مراسم شب‌های قدر مشهد

مشهد ـ مدیر عامل آتش نشانی مشهد گفت: حدود ۲۰۰ آتش نشان مشهدی در حرم رضوی و اماکن برگزاری مراسم شب‌های قدر مستقر می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید فرهادی اظهار کرد: کارکنان ایستگاه‌های ۵۴ گانه آتش نشانی و حدود ۲۰۰ نجاتگر و آتش نشان در خیابان‌های منتهی به حرم رضوی و همچنین میادین و تقاطع‌ها و برخی از مکان‌هایی که قرار است ویژه برنامه‌های شب قدر مناسبتی در آن برگزار شود مستقر می‌شوند.

مدیر عامل آتش نشانی مشهد افزود: این نیروها از ساعت ۲۱ تا پایان مراسم با انواع خودروهای سبک و سنگین اطفای حریق و امداد و نجات و موتور سیکلت‌های سیار آتش نشانی پوشش ایمنی عزاداران را بر عهده دارند.

وی با تأکید بر اهمیت مشارکت و همکاری شهروندان در کاهش حوادث، از عموم شهروندان در نقاط مختلف شهر خواست: در صورت مشاهده هر گونه حادثه به سرعت با سامانه ۱۲۵ تماس بگیرند و با حفظ خونسردی آدرس دقیق محل را اعلام کنند.

کد مطلب 5750562

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