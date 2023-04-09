به گزارش خبرگزاری مهر، مجید فرهادی اظهار کرد: کارکنان ایستگاه‌های ۵۴ گانه آتش نشانی و حدود ۲۰۰ نجاتگر و آتش نشان در خیابان‌های منتهی به حرم رضوی و همچنین میادین و تقاطع‌ها و برخی از مکان‌هایی که قرار است ویژه برنامه‌های شب قدر مناسبتی در آن برگزار شود مستقر می‌شوند.

مدیر عامل آتش نشانی مشهد افزود: این نیروها از ساعت ۲۱ تا پایان مراسم با انواع خودروهای سبک و سنگین اطفای حریق و امداد و نجات و موتور سیکلت‌های سیار آتش نشانی پوشش ایمنی عزاداران را بر عهده دارند.

وی با تأکید بر اهمیت مشارکت و همکاری شهروندان در کاهش حوادث، از عموم شهروندان در نقاط مختلف شهر خواست: در صورت مشاهده هر گونه حادثه به سرعت با سامانه ۱۲۵ تماس بگیرند و با حفظ خونسردی آدرس دقیق محل را اعلام کنند.