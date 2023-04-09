به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌ جمهور اوکراین امروز یکشنبه در سخنانی اعلام کرد: لهستان ۲۰۰ نفربر «روسماک» (Rosomak) را به کی‌ یف تحویل خواهد داد.

رئیس‌ جمهور اوکراین در این خصوص در کانال تلگرامی خود نوشت: اوکراین ۲۰۰ نفربر «روسماک» از لهستان تحویل می گیرد. ورشو طی روزهای آتی ۱۰۰ نفربر و در آینده نزدیک ۱۰۰ نفربر دیگر را به ما تحویل می‌ دهد. همچنین چندین موشک نیز از طرف لهستان به ما ارائه خواهد شد.

وی در ارتباط با سفر چندی پیش خود به ورشو، آن را گامی دیگر به سوی پیروزی توصیف کرد!

این در حالی است که زلنسکی طی روزهای اخیر سفری به ورشو داشت و با رئیس‌ جمهور این کشور دیدار کرده بود.

«ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌ جمهور اوکراین در جریان این سفر ادعا کرده بود که در آینده مرزی میان لهستان و اوکراین در کار نخواهد بود!