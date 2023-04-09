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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۸:۲۲

رئیسی در گفتگو تلفنی با بشار اسد:

آینده برای جریان مقاومت روشن و امیدوارکننده است

آینده برای جریان مقاومت روشن و امیدوارکننده است

رئیس جمهور درباره تحولات سرزمین‌های اشغالی گفت: جنایت‌های رژیم صهیونیستی نشان ضعف و گواه آینده روشن و امیدوارکننده برای جریان مقاومت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر یکشنبه در گفتگوی تلفنی با «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه ضمن تبریک ماه مبارک رمضان، با بیان اینکه نظام جهانی به نفع محور مقاومت و بر ضد نظام استکبار و رژیم صهیونیستی در حال تغییر است، افزود: جنایات این رژیم نشانه ضعف و استیصال آن است و گواه آن است که آینده برای جریان مقاومت روشن و امیدوارکننده است.

رئیس‌جمهور با تاکید بر ضرورت احترام به تمامیت ارضی سوریه، تنها راه مبارزه با تروریسم را حمایت از حاکمیت ملی سوریه دانست.

بشار اسد: نشانه‌های فروپاشی در رژیم صهیونیستی آشکار شده است

بشار اسد رئیس جمهور سوریه نیز در این گفتگوی تلفنی با تبریک متقابل ماه مبارک رمضان با اشاره به چهار دهه مقاومت ایران و سوریه در برابر دشمنان مشترک تصریح کرد: امروز نشانه‌های فروپاشی در جامعه صهیونیستی آشکار شده که این نتیجه مقاومت و به ویژه ایستادگی ملت فلسطین است.

کد مطلب 5750833

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    نظرات

    • IR ۰۰:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
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      خود دولت و مجلس همشون از نوع داعشن بلایی سر ملت اوردن ک کسی کمر راست نکنه همیشه پدر باید شرمنده خانوادش بشه بیکاری تورم گرانی بدبختی تو مملکت داره موج میزنه کی به داد مردم میرسه . افزایش قیمت ماشین ۳۰ درصد امدن عوارض همه چی اضافه کردن ۴۰ میلیون یعنی همون ۴۰ درصد افزایش قیمت

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