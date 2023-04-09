رایزنی وزرای خارجه آمریکا و امارات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزارت امور خارجه آمریکا امروز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ ای اعلام کرد که آنتونی بلینکن، وزیر خارجه این کشور در گفتگوی تلفنی با شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان، همتای اماراتی خود درباره روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ ای بحث و رایزنی کرده است.

وزیر خارجه آمریکا در این تماس تلفنی بدون اشاره به تداوم جنایت های رژیم اشغالگر قدس علیه مردم مظلوم فلسطین، مدعی لزوم کاهش فوری تنش ها میان این رژیم و فلسطین شد.

مطابق با اعلام وزارت امور خارجه آمریکا، آنتونی بلینکن در این رایزنی تلفنی گفت: کاهش فوری تنش بین اسرائیل و فلسطین ضروری است و واشنگتن همچنان بر حمایت از راه‌ حل دو دولتی ادامه می‌ دهد!

وزارت امور خارجه آمریکا در این بیانیه اضافه کرد که وزرای خارجه آمریکا و امارات متحده بر اهمیت صلح در یمن نیز تاکید کردند.

همچنین در این تماس تلفنی، وزیر خارجه آمریکا بر اهمیت حفظ روابط خوب با شرکای این کشور در راستای برقراری امنیت، ثبات و رفاه منطقه تاکید کرده است!