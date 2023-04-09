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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۲۳:۴۸

کار خوب به مناسبت ماه رمضان؛

۴۵۰ پرس غذای گرم در امامزاده سلیمان گناوه توزیع شد

۴۵۰ پرس غذای گرم در امامزاده سلیمان گناوه توزیع شد

گناوه- رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان گناوه گفت: همزمان با نخستین شب از لیالی قدر ۴۵۰ پرس غذای گرم درآستان مقدس امامزاده سلیمان گناوه توزیع شد.

حسین غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه مؤمنان و متدینین در ایام ماه مبارک رمضان و لیالی قدر و تسلیت ایام شهادت مولی متقیان حضرت علی (ع) اظهار داشت: همزمان با نخستین شب از لیالی پرفضیلت قدر سفره افطاری روزه داران در محل آستان مقدس امامزاده سلیمان بن علی (ع) برپا شد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان گناوه افزود: در این ضیافت افطاری ماه مبارک رمضان به تعداد ۱۵۰ نفر از روزه داران بر سفره کرم اهل بیت (ع) مهمان و روزه خود را افطار کردند.

وی بیان کرد: همچنین تعداد ۳۰۰ پرس غذای گرم بین نیازمندان و اهالی محل توزیع شد.

غلامی گفت: این اقدامات از محل فرهنگی امامزاده سلیمان بن علی (ع) گناوه و به همت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان گناوه به ارزش ۱۳۰ میلیون ریال صورت گرفت..

وی گفت: همچنین آئین احیای شب‌های قدر، مجالس جز خوانی قرآن در ایام معنوی ماه مبارک رمضان در محل آستان مقدس این امامزاده جلیل القدر با حضور مردم متدین و روزه دار برگزار می‌شود.

کد مطلب 5751002

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