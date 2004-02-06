سپاهان و ذوب آهن از فردا شروع مي كنند

به گزارش خبرنگار" مهر" تيم هاي ذوب آهن و سپاهان به عنوان نمايندگان كشورمان دررقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا پس ازيك روز استراحت از فردا تمريناتشان را براي بازي با نمايندگان ازبكستان ازسرخواهند گرفت.

اين دو تيم كه روز جمعه را به استراحت وتفريح درمناطق خوش آب وهواي اصفهان پرداختند؛ ازعصرفردا دورنهايي تمرينات خود را براي انجام اولين بازي آسيايي برگزارخواهند كرد. ذوب آهن فردا درزمين فولاد شهر به تمرين خواهد پرداخت وتيم فوتبال سپاهان هم درزمين ورزشگاه نقش جهان به تمرين مي پردازند. اين دو تيم روزهاي 21 و 22 بهمن ماه به مصاف حريفان خود خواهند رفت.