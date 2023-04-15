عادل خالقی ثمرین در گفتگو خبرنگار مهر، با بیان اینکه مدیران مدارس از طریق سامانه سیدا می‌بایست اطلاعات کتابخانه های مدرسه خود را ثبت نمایند، تاکید کرد: ثبت کتابخانه ها برای تمامی مدارس کشور الزامی است.

وی درباره شیوه کار توضیح داد: در مدارس ابتدایی ممکن است علاوه بر کتابخانه های کلاسی، یک کتابخانه مرکزی در مدرسه نیز وجود داشته باشد، که می‌بایست به صورت جدا ثبت شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان خواستار اهتمام بیشتر مدیران مدارس استان به این امر شد و گفت: در قسمت وضعیت فضای کتابخانه می‌بایست یکی از گزینه‌های مستقل فضایی که صرفاً برای کتابخانه است یا مشترک علاوه بر کتابخانه مورد استفاده دیگری هم دارد مثل آزمایشگاه یا نمازخانه و یا… انتخاب شود تا بتوانیم آمار دقیقی از وضعیت کتابخانه‌های عمومی مدارس استان داشته باشیم.

خالقی ثمرین افزود: مراحل ثبت اطلاعات کتابخانه مدارس از طریق سامانه سیدا سامانه پرورشی، فرهنگی هنری و در نهایت کتابخانه خواهد بود.

وی درباره صندوق ذخیره فرهنگیان نیز بیان کرد: اعضای این صندوق برای ثبت کد بورسی و شماره همراه خود، به وب سایت مؤسسه به آدرس https://www.szf.ir بخش مشاهده صورت وضعیت مراجعه کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان از برگزاری رویداد الف تا نیز در استان خبر داد و گفت: رویداد الف‌تا بر آن است تا گنجینه‌ای طلایی از ایده‌ها و تجربه‌های متحول کننده را در حوزه تعلیم و تربیت ایجاد کند.

خالقی ثمرین با بیان اینکه ایده‌های تحول زا محور این رویداد است، تاکید کرد: فرصت ارسال تجارب و ایده‌ها تا ۳۰ اردیبهشت ماه تمدید شد و علاقمندان می‌توانند در سایت الف‌تا به نشانی alefta.ir پیشنهادات و ایده‌های خود را در راستای تحول آموزشی ارائه کنند.