فرصت ثبت ‌نام برای جاماندگان نوبت دوم کنکور سال ۱۴۰۲ فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، نوبت دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ برای‌ پذیرش در رشته‌های با آزمون در دوره‌های‌ روزانه، نوبت دوم (شبانه)، نیمه‌حضوری، مجازی، پردیس خودگردان دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی، دانشگاه‌ پیام‌نور و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌ غیرانتفاعی‌ و غیردولتی‌ و همچنین رشته‌های تحصیلی با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی ۱۴ و ۱۵ تیر ۱۴۰۲ برگزار می شود.

با توجه به تقاضاهای مکرر داوطلبان و خانواده های داوطلبان شرکت در آزمون که در زمان مقرر از ۱۵ تا ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۲ ثبت‌نام نکرده اند، مبنی بر ایجاد فرصت مجدد برای ثبت نام جاماندگان، امکان ثبت نام با تاخیر برای این دسته از داوطلبان منحصراً در روز چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش به نشانی: www.sanjesh.org فراهم شد.

لذا داوطلبان می توانند با مطالعه دفترچه راهنمای ثبت‌نام و اطلاعیه مورخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ که از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش قابل دسترس است، نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

این آخرین فرصت برای متقاضیانی است که موفق به ثبت نام در این آزمون نشده اند و بدیهی است بعد از تاریخ فوق هیچ درخواستی برای ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود.

ضمناً داوطلبانی که قبلاً ثبت نام کرده اند امکان ویرایش اطلاعات برای آنها میسر نیست.

نوبت دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۱۴ و ۱۵ تیرماه ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد.