مهلت ثبت نام در نوبت دوم کنکور سراسری سال ۱۴۰۲ تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، نوبت دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ برای پذیرش دانشجو در دوره‌های روزانه، نوبت دوم «شبانه»، نیمه‌حضوری، مجازی، پردیس خودگردان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه‌ پیام‌ نور، مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌ غیرانتفاعی‌ و غیردولتی‌ و همچنین رشته‌های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی در روزهای ۱۴ و ۱۵ تیرماه ۱۴۰۲ برگزار می‌شود.

به منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از متقاضیانی که تاکنون نسبت به ثبت نام در نوبت دوم کنکور سراسری سال ۱۴۰۲ اقدام نکرده‌اند، ترتیبی اتخاذ شده است که بتوانند تا روز پنجشنبه ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۲ نسبت به ثبت‌نام خود اقدام کنند.

داوطلبان لازم است در ابتدا با مراجعه به پنجره واحد خدمات الکترونیکی وزارت آموزش و پرورش به نشانی my.medu.ir نسبت به مشاهده، تأیید هویت و دریافت کد ۱۹ رقمی از سامانه اقدام کرده و سپس با مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام و فراهم کردن مدارک و اطلاعات مورد نیاز ثبت‌نام به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش مراجعه و نسبت به ثبت نام در آزمون مذکور اقدام کنند.

ضمناً داوطلبانی که قبلاً ثبت نام خود را تکمیل کرده‌اند در صورت تمایل می‌توانند تا تاریخ پنجشنبه ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۲ نسبت به مشاهده و ویرایش اطلاعات ثبت‌نامی خود اقدام کنند.