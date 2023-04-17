رونمایی از سامانه جامع مالی «حسابیار» در دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، جلسه معرفی و رونمایی از سامانه جدید حسابداری و خزانه‌داری دانشگاه آزاد اسلامی «سامانه جامع مالی حسابیار» به ریاست دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و با حضور دکتر داریوش جاوید معاون توسعه منابع و مدیریت دانشگاه، دکتر ابراهیم گیوکی مدیرکل امور مالی و دکتر ملیحه علیفر مجری پروژه نظام جامع مالی دانشگاه برگزار شد.

سامانه جامع مالی دانشگاه آزاد اسلامی «حسابیار» نخستین نرم‌افزار حسابداری مبتنی بر وب در دانشگاه است که ثبت اسناد حسابداری در این سیستم کاملاً برخط (online) بوده و کنترل و نظارت آن به صورت لحظه‌ای انجام می‌شود.

یکی از مهمترین مزیت‌های این سامانه در مقایسه با نرم‌افزارهای موجود این است که تمامی سرورها و داده‌ها در سطح سازمان مرکزی جمع‌آوری شده و نیازی به تهیه تجهیزات جداگانه برای واحدهای دانشگاهی نیست. همچنین در گام اولیه تاریخچه‌ای برای ثبت هر سند طراحی شده که قابلیت ثبت متن جهت توضیح در تایید و یا رد هر سند برای هر سطح از کاربران وجود دارد.

دکتر طهرانچی در جلسه رونمایی از این سامانه، با ابراز خرسندی از راه‌اندازی این سامانه جامع مالی، از تمام کارشناسان و مهندسانی که در طراحی و اجرای این سامانه فعالیت داشته‌اند، قدردانی و ابراز امیدواری کرد با راه‌اندازی این سامانه، بتوان گام‌های موثری در زمینه شفافیت مالی برداشت.

دکتر گیوکی مدیرکل امور مالی دانشگاه نیز با بیان اینکه در طراحی و تولید این نرم‌افزار ظرفیت هم‌راستا کردن کاربران مالی واحدها با سیاست‌های دانشگاه در نظر گرفته شده است، افزود: این سامانه از سال گذشته در حال طراحی بود و اکنون با رفع تمامی نواقص، به مرحله عملیاتی رسیده است. با توجه به انتقال اطلاعات مالی از سال ۱۳۷۸ تاکنون به سامانه جدید از قسمت‌های تراز و گزارش ماتریس، توسط خزانه‌داران واحدهای سراسر کشور مورد استفاده قرار گرفته است.

به گفته دکتر علیفر مجری پروژه نظام جامع مالی دانشگاه، در سامانه جدید تمامی اشکالات نرم‌افزارهای قبلی برطرف شده و امکان تبادل اطلاعات با سیستم‌های اختصاصی و جانبی وجود دارد، همچنین می‌توان فرآیندها را کامل، بدون نقص و متناسب با روش‌های نوین مالی برای فازهای بعدی سامانه اجرا کرده و با نگاه سازمانی و یکپارچه به مجموعه زیرسیستم‌ها، می‌توان بستر لازم برای حرکت و دستیابی به بهای تمام‌شده خدمات و بودجه‌ریزی عملیاتی و مدیریت بر اساس عملکرد را ایجاد کرد.

سامانه حسابداری و خزانه‌داری جدید همزمان با عید سعید فطر در دانشگاه آزاد اسلامی استان‌های اصفهان و مرکزی مورد استفاده قرار می‌گیرد.