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۳۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۱:۵۴

فرمانده انتظامی اردستان خبر داد؛

۳ کلاهبردار حرفه‌ای توسط پلیس آگاهی اردستان دستگیر شدند

۳ کلاهبردار حرفه‌ای توسط پلیس آگاهی اردستان دستگیر شدند

اردستان-فرمانده انتظامی اردستان از دستگیری سه کلاهبردار حرفه‌ای توسط پلیس آگاهی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مصطفی صادق زاده پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: به‌دنبال وقوع یک فقره کلاهبرداری از شهروندان به مبلغ یک میلیارد و ششصد میلیون ریال مأموران پلیس آگاهی با هماهنگی مقام قضائی تحقیقات خود را آغاز کردند.

وی افزود: مأموران آگاهی در حین انجام تحقیقات میدانی متوجه شدند افراد کلاهبردار شامل دو مونث و یک مذکر با شناسایی و دعوت از افراد معتاد فاقد مکان و افرادی که قصد خروج غیرقانونی از کشور دارند، اقدام به فریب آنان با وعده اعزام رایگان به خارج از کشور و ارسال هزینه اقامت برای آنان، می‌کردند.

فرمانده انتظامی اردستان خاطرنشان کرد: این افراد کلاهبردار پس از دریافت شناسنامه، کارت ملی و رمز ثنای فرد، اقدام به افتتاح ۶۹ مورد حساب جاری و دریافت دسته چک‌های ۲۵ و ۵۰ برگی، اخذ وکالت محضری انجام امور بانکی، خرید سیم کارت به نام صاحب حساب و در نهایت خرید کالا با مبالغ زیاد از سایت و کانال‌های مجازی و همچنین فروش برگ چک‌ها به مبالغ ۳۵ تا ۵۰ میلیون ریال با موضوع ضمانت شخص و شرکت‌ها می‌کردند که با اخذ دستور قضائی طی یک عملیات پلیسی، موفق به دستگیری متهمین در خارج از شهرستان و انتقال به یگان انتظامی شدند.

صادق‌زاده یادآور شد: متهمان پس از اعتراف به بزه انتسابی جهت تعیین تکلیف، تحویل مقامات قضائی شهرستان شدند.

وی تاکید کرد: از همشهریان عزیز که قربانی کلاهبرداری به شیوه مذکور شده و یا چک‌های فاقد موجودی با مبالغ زیاد در اختیار دارند خواهشمندیم به منظور بررسی احتمالی ارتباط با این پرونده به پلیس آگاهی شهرستان مراجعه کنند.

کد مطلب 5759115

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