به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مصطفی صادق زاده پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: به‌دنبال وقوع یک فقره کلاهبرداری از شهروندان به مبلغ یک میلیارد و ششصد میلیون ریال مأموران پلیس آگاهی با هماهنگی مقام قضائی تحقیقات خود را آغاز کردند.

وی افزود: مأموران آگاهی در حین انجام تحقیقات میدانی متوجه شدند افراد کلاهبردار شامل دو مونث و یک مذکر با شناسایی و دعوت از افراد معتاد فاقد مکان و افرادی که قصد خروج غیرقانونی از کشور دارند، اقدام به فریب آنان با وعده اعزام رایگان به خارج از کشور و ارسال هزینه اقامت برای آنان، می‌کردند.

فرمانده انتظامی اردستان خاطرنشان کرد: این افراد کلاهبردار پس از دریافت شناسنامه، کارت ملی و رمز ثنای فرد، اقدام به افتتاح ۶۹ مورد حساب جاری و دریافت دسته چک‌های ۲۵ و ۵۰ برگی، اخذ وکالت محضری انجام امور بانکی، خرید سیم کارت به نام صاحب حساب و در نهایت خرید کالا با مبالغ زیاد از سایت و کانال‌های مجازی و همچنین فروش برگ چک‌ها به مبالغ ۳۵ تا ۵۰ میلیون ریال با موضوع ضمانت شخص و شرکت‌ها می‌کردند که با اخذ دستور قضائی طی یک عملیات پلیسی، موفق به دستگیری متهمین در خارج از شهرستان و انتقال به یگان انتظامی شدند.

صادق‌زاده یادآور شد: متهمان پس از اعتراف به بزه انتسابی جهت تعیین تکلیف، تحویل مقامات قضائی شهرستان شدند.

وی تاکید کرد: از همشهریان عزیز که قربانی کلاهبرداری به شیوه مذکور شده و یا چک‌های فاقد موجودی با مبالغ زیاد در اختیار دارند خواهشمندیم به منظور بررسی احتمالی ارتباط با این پرونده به پلیس آگاهی شهرستان مراجعه کنند.