به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خواجوی عصر پنجشنبه در جلسه شورای گفت‌و گوی دولت و بخش خصوصی در اردبیل اظهار کرد: موانع رشد تولید در بخش کشاورزی در بخش‌های مختلف قابل تأمل و بررسی است و ما سعی می‌کنیم تا با توجه به اهمیت مواد غذایی در این حوزه سنگر تولید را مورد حمایت و صیانت قرار دهیم.

وی به هشت رکن طبیعی و غیرطبیعی مؤثر در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: در بحث اقلیم با افزایش دما و در بحث آب، خاک و ژنتیک با بحران‌های کمبود آب‌های زیرزمینی و همچنین فرسایش خاک روبه‌رو هستیم که اگر بی‌توجهی‌ها و غفلت‌ها در ۱۰ سال آینده ادامه پیدا کند، با توجه به تشدید خشکسالی‌ها ۲۰ هزار هکتار از اراضی حاصلخیز استان اردبیل به بیابان لم‌یزرع تبدیل خواهد شد.

معاون سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل تصریح کرد: برداشت بی‌رویه آب زیرزمینی، تداوم خشکسالی و فقر خاک شرایط بحرانی را در استان اردبیل رقم زده به طوری که ۲ هزار میلیارد تن فرسایش خاک در سال‌های اخیر اتفاق افتاده و منابع ارزشمند خاک از بین رفته است.

خواجوی افزود: به رغم منابع انسانی توانمند در این استان به ویژه ۱۲۰ هزار بهره‌بردار بخش کشاورزی، همچنان ۹۸ درصد کشاورزی استان در دست بخش خصوصی بوده و ما با مشکل انتقال دانش و فناوری‌های جدید به این حوزه روبه‌رو هستیم.

وی میانگین سرانه آموزش و ترویج را در دنیا ۲ هزار دلار و در کشورمان ۳۷ هزار تومان اعلام کرد و ادامه داد: در استان اردبیل میانگین سرانه آموزش و ترویج در بخش کشاورزی رقم ناچیز ۳۰۰ تومان است.

خواجوی بی‌توجهی و غفلت در این حوزه را یکی دیگر از دلایل آسیب به بخش کشاورزی اعلام کرد و گفت: متأسفانه دانشگاه‌ها نیز در به روزرسانی علوم پیشقدم نشدند و بنده اذعان دارم که سیستم اجرایی ما جلوتر از دانشگاه در فناوری‌های جدید حرکت کرده است.

وی تولید محصولات ارگانیک و توجه به علوم نانو را در بخش کشاورزی ضروری اعلام کرد و افزود: برنامه راهبردی مقابله با خشکسالی پیش‌بینی شده و ما سالانه به ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حوزه نیاز داریم تا مقابله با خشکسالی را شاهد باشیم.

معاون سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل خاطرنشان کرد: حداقل پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات کم بهره نیاز است تا تثبیت اشتغال را در حوزه کشاورزی روستایی شاهد و ناظر باشیم.