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۳۱ فروردین ۱۴۰۲، ۱۹:۱۶

معاون جهاد کشاورزی اردبیل:

۲۰ هزار هکتار از اراضی اردبیل به بیابان تبدیل می‌شود

۲۰ هزار هکتار از اراضی اردبیل به بیابان تبدیل می‌شود

اردبیل- معاون سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: طی ۱۰ سال آینده با تداوم خشکسالی‌ها ۲۰ هزار هکتار از اراضی حاصلخیز استان اردبیل به بیابان لم‌یزرع تبدیل می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خواجوی عصر پنجشنبه در جلسه شورای گفت‌و گوی دولت و بخش خصوصی در اردبیل اظهار کرد: موانع رشد تولید در بخش کشاورزی در بخش‌های مختلف قابل تأمل و بررسی است و ما سعی می‌کنیم تا با توجه به اهمیت مواد غذایی در این حوزه سنگر تولید را مورد حمایت و صیانت قرار دهیم.

وی به هشت رکن طبیعی و غیرطبیعی مؤثر در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: در بحث اقلیم با افزایش دما و در بحث آب، خاک و ژنتیک با بحران‌های کمبود آب‌های زیرزمینی و همچنین فرسایش خاک روبه‌رو هستیم که اگر بی‌توجهی‌ها و غفلت‌ها در ۱۰ سال آینده ادامه پیدا کند، با توجه به تشدید خشکسالی‌ها ۲۰ هزار هکتار از اراضی حاصلخیز استان اردبیل به بیابان لم‌یزرع تبدیل خواهد شد.

معاون سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل تصریح کرد: برداشت بی‌رویه آب زیرزمینی، تداوم خشکسالی و فقر خاک شرایط بحرانی را در استان اردبیل رقم زده به طوری که ۲ هزار میلیارد تن فرسایش خاک در سال‌های اخیر اتفاق افتاده و منابع ارزشمند خاک از بین رفته است.

خواجوی افزود: به رغم منابع انسانی توانمند در این استان به ویژه ۱۲۰ هزار بهره‌بردار بخش کشاورزی، همچنان ۹۸ درصد کشاورزی استان در دست بخش خصوصی بوده و ما با مشکل انتقال دانش و فناوری‌های جدید به این حوزه روبه‌رو هستیم.

وی میانگین سرانه آموزش و ترویج را در دنیا ۲ هزار دلار و در کشورمان ۳۷ هزار تومان اعلام کرد و ادامه داد: در استان اردبیل میانگین سرانه آموزش و ترویج در بخش کشاورزی رقم ناچیز ۳۰۰ تومان است.

خواجوی بی‌توجهی و غفلت در این حوزه را یکی دیگر از دلایل آسیب به بخش کشاورزی اعلام کرد و گفت: متأسفانه دانشگاه‌ها نیز در به روزرسانی علوم پیشقدم نشدند و بنده اذعان دارم که سیستم اجرایی ما جلوتر از دانشگاه در فناوری‌های جدید حرکت کرده است.

وی تولید محصولات ارگانیک و توجه به علوم نانو را در بخش کشاورزی ضروری اعلام کرد و افزود: برنامه راهبردی مقابله با خشکسالی پیش‌بینی شده و ما سالانه به ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حوزه نیاز داریم تا مقابله با خشکسالی را شاهد باشیم.

معاون سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل خاطرنشان کرد: حداقل پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات کم بهره نیاز است تا تثبیت اشتغال را در حوزه کشاورزی روستایی شاهد و ناظر باشیم.

کد مطلب 5760265

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    نظرات

    • IR ۰۰:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۲/۰۱
      0 2
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      استان اردبیل بودجه مملکت رو حیف و میل میشه یه جایی سد عنبران رو احداث می کنن بعد دنبال آب جهت ذخیره می گردن!!! از اون گذشته به فرض یه زمانی بارش باران خوبی داشتیم اونجا به جهت کوهستانی بودن و شیب زیاد رسوبات سیلابیش بیش از آبش خواهد بود باید هرساله بیش از امتیاز آبش زهکشی بشه اصلا صرفه اقتصادی نداره
    • IR ۱۵:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۲/۰۱
      5 0
      پاسخ
      چاههای عمیق ونیم عمیق مراتع شهر نمین رو نابود کرده. وهرروز بیشتر میشن
    • حیدری IR ۱۰:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۲/۰۲
      3 1
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      کارخانه فولاد الماس آرتاویل آب‌های زیرزمینی روستای آقاباقر روبه شدت کاهش خواهد داد
    • حجت IR ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۲/۰۲
      4 1
      پاسخ
      چاههای عمیق ازاردیبهشت تااواخر مرداد ۲۴ساعته کارمیکند معلوم هست آب‌های زیرزمینی اردبیل افت شدیدی میکند، بهترین راه کشت محصولات کم آب بروباقیمت منصفانه ست

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