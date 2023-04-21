مشکلات آب شهرستان دیر رفع شود

‌به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدابراهیم سعیدی امروز در خطبه‌های نمازجمعه دیر با بیان اینکه در آخرین روز ماه رمضان باید حالت بیم و امید داشته باشیم، اظهار داشت: خداوند یک ماه به ما فرصت داد تا به بندگی پرداخته و گذشته‌ها را جبران و خود را برای آینده آماده کنیم.

امام جمعه موقت دیر بابیان اینکه اگر توانسته باشیم اعضا و جوارح خود را کنترل کنیم توانسته‌ایم روزه خوبی داشته باشیم، افزود: کسانی که نتوانسته‌اند از مواهب ماه رمضان بهره مند شوند از فرصت آخرین روز این ماه استفاده کنند.

وی بیان کرد: هنوز هم فرصت باقی است مخصوصاً در زمینه حق الناس که حلالیت بطلبیم و نگرانی‌هایی که در دل‌ها است را برطرف کنیم.

سعیدی با بیان اینکه حفظ وحدت در سایه تقوا محقق می‌شود، عنوان کرد: این انقلاب با پاسداشت شئون اسلامی و ارزش‌ها به ثمر نشست و اکنون برکات آن بر جامعه و جهان اسلام در حال نزول است.

حجت الاسلام سعیدی با اشاره به روز بزرگداشت شهدای ورزشکار، گفت: اگرچه در برخی مواقع شاهد بعضی موضع گیری ها توسط افراد شاخص در عرصه هنر و ورزش و امثال اینها هستیم که به جا نیست اما وقتی به تعداد شهدای هر قشری نگاه می‌کنیم این افتخار داریم که این نظام اسلامی برخاسته از قیام ارزشمند همه اقشار جامعه است و دشمنان یاوه گو نمی‌توانند از موضع گیری چند نفر از یک قشر در این کشور و جامعه اسلامی بخواهند علیه نظام سو استفاده کنند و ما نباید وحدت خود و همراهی همه آحاد نظام اسلامی و تبعیت از رهبری را فدای موضع گیری برخی افراد که جایگاه خاصی هم ندارند، کنیم.

وی با تبریک عید فطر، عنوان کرد: مؤمنین و مومنات مقداری از زکات فطره را به کمیته امداد که متولی جمع آوری آن در سطح کشور است به منظور کمک به بیماران صعب العلاج، پرداخت کنند.

خطیب جمعه دیر با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اقشار مختلف، ابراز کرد: ما باید مقابل جبهه شوم و کفر دشمن که در پی ناامید کردن جامعه است، امیدآفرینی کنیم.

وی با بیان اینکه گاهی اوقات از فرمایشات رهبر فرزانه انقلاب غفلت کردیم و بعداً بیدار شدیم، گفت: همه کسانی که می‌توانند در مجالس خصوصی و عمومی چراغی که ایشان دست ما داده است را جلو خود بگیریم و راه را نشان دهیم و گره‌های کوری که در ذهن جامعه به ویژه جوانان است، باز کنیم.

سعیدی با تاکید بر لزوم استفاده از دوران جوانی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت، خاطرنشان کرد: جوانان مراقب باشند که فرصت جوانی را از دست ندهند.

لزوم رفع مشکلات ثبت اسناد و املاک مردم

وی با اشاره به مشکلات آب شهرستان دیر، اضافه کرد: با توجه به در پیش بودن تابستان، گزارش‌هایی که همین الان از روستاهای میانی به ما می‌رسد، مطلوب نیست و باید در ارائه خدمت به مردم تلاش بیشتری شود.

امام جمعه موقت دیر درباره مشکلات ثبت اسناد و املاک مردم، گفت: گویا مصوباتی مانند جانمایی و امثال اینها باعث شده الان که در شهرستان ما می‌خواهد اجرایی شود، پرونده‌های زیادی در نوبت باشند در حالی که در برخی شهرستان‌های دیگر این گونه نیست.

وی با بیان اینکه وقتی زیرساخت و نقشه شهرها و روستاها در برخی جاها آماده نیست، اسناد مردم نباید معطل شود، تاکید کرد: اسناد مردم را معطل نکنید؛ چندین ماه است بنده شخصاً پیگیر شدم، افراد دیگری هم پیگیر بودند، قول داده شد مشکل حل شود که نشده و انتظار داریم فرماندار شهرستان شخصاً درباره این دو موضوع ورود و مشکل را حل کنند.

سعیدی عنوان کرد: اخیراً بحث سهمیه بندی گاز مایع مطرح شده و الان خانواده‌های زیادی در آخرین روز ماه رمضان برای پخت و پز و امثال اینها مشکل دارند و بهتر بود زمینه و زیرساخت کار ایجاد و به مردم اطلاع رسانی بیشتری می‌شد تا ثبت نام می‌کردند و بعد این اقدام صورت می‌گرفت.

وی با بیان اینکه ناهماهنگی در برخی کارها موجب دلسردی یا دل نگرانی مردم می‌شود، افزود: امیدواریم در بحث سوخت که قرار است کارت‌های سوخت را جمع آوری کنند، وضعیت شهرستانی که بیمارستان دارد اما ممکن است متخصص کم داشته باشد یا امکانات کمتری دارد و اگر بخواهد بیش از ۱۰۰ کیلومتر یک مریض را منتقل کند یا اموراتی را پیگیری کند و مردم نیاز به طی مسافت‌ها داشته باشند، را در نظر بگیرند و سهمیه بنزین مردم این مناطق با کسانی که در شهرهای برخوردار هستند را یکی حساب نکنند که مردم با کمترین مشکلات مواجه شوند.

امام جمعه موقت دیر با تبریک سالروز تشکیل سپاه پاسداران، بیان کرد: این نهاد ارزشمند در عرصه‌های مختلف در طول دفاع مقدس تاکنون در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی ایفای نقش کرده است.