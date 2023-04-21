عملیات لایروبی و پاکسازی رودخانه «النگدره» گرگان انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سالاری شامگاه جمعه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: عملیات لایروبی پاکسازی رودخانه النگدره در مسیر پارک ملت با هدف بهبود زیست شهروندان آغاز شد.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری گرگان افزود: با توجه به گرم شدن هوا و در راستای جلوگیری از انباشت زباله در بستر رودخانه که منجر به متصاعد شدن بوی نامطبوع از آن می‌شود لایروبی این مسیر به طور مستمر در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.

وی ادامه داد: این طرح در راستای ترویج بهداشت عمومی و افزایش سطح رضایتمندی شهروندان و بازدیدکنندگان از پارک ملت به خصوص ساکنان حاشیه رودخانه به طور مستمر با استفاده از ماشین آلات و ادوات شهرداری مورد پاکسازی قرار می‌گیرد.

سالاری افزود: بیشترین معضل و مشکل موجود در این مسیر بر اثر بی توجهی شهروندان به وجود می‌آید که اقدام به رهاسازی زباله، خاک و نخاله در جداول و کانال های منتهی به رودخانه می‌کنند.