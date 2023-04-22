به گزارش خبرنگار مهر آیت الله محمدباقر محمدی لائینی در خطبههای نماز عید سعید فطر ضمن تبریک فرا رسیدن عید سعید فطر اظهار داشت: متقین در جایگاه امن قرار دارند و انسانهای متقی و پرهیزگار از امنیت ویژه ای در روز قیامت برخوردار هستند.
وی با بیان اینکه مؤمنین در دنیا از شر شیطان در امان بودند و مرتکب گناه نشدند، یادآور شد: مؤمنان در دنیا برای خود امنیت فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی ایجاد کردند.
امام جمعه ساری راهکار رسیدن به ایمنی و امنیت را تقوا و پرهیزگاری دانست و با تبریک عید سعید فطر اظهار داشت: مردم ما در ایام ماه رمضان و مناسبتهای این ماه، شبهای قدر و حمایت از نیازمندان و مستمندان حمایت ویژهای داشتهاند.
نماینده ولی فقیه در مازندران از دستگاههای اجرایی و امنیتی در برقراری نظم و حفظ امنیت برای اجرای برنامهها و مناسبتهای ماه مبارک رمضان تقدیر کرد و افزود: در عید فطر باید شاد و خوشحال باشیم و دیگران را نیز حمایت کنیم.
آیت الله نائینی از دولت و مسئولان خواست در این شرایط که با گرانی اقلام و اجناس رو هستیم تدبیری برای مدیریت بازار و تنظیم آن بپردازد و راهکاری برای مهار گرانی تدبیر و مدیریت داشته باشند.
امام جمعه ساری یادآور شد: همچنین انتظار داریم مجلس نیز در یک سال باقی مانده طرحها و گامهای موفق تری بردارد.
نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به رشد بی سابقه قیمتهای خودرو اظهار داشت: برخی از طرحها برای مدیریت بازار خودرو بی نتیجه باقی ماند و انتظار داریم که دولت و مجلس به حوزه اقتصاد توجه ویژه ای داشته باشند.
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