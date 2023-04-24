ممنوعیت برداشت گیاهان «در خطر انقراض» همدان

اسفندیار خزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سالانه بر اساس سیاست گذاری سازمان منابع طبیعی کشور گونه‌های گیاهی در سه طیف ممنوعه، مجاز و مجاز مشروط تقسیم بندی می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه یک طیف گیاهان مجاز است که به وفور هم در بخش کشاورزی و هم در بخش منابع طبیعی هستند و بخش هوایی آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد، افزود: برداشت گونه‌های در معرض خطر انقراض نظیر ریشه، لاله واژگون و گونه دارویی ریشه ثعلب ممنوع است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان بیان کرد: گونه دوم گیاهان گونه‌هایی هستند که در طیف غیر مجاز قرار می‌گیرند مانند، ریشه شیرین بیان، ریشه ثعلب و ریشه لاله واژگون و ریشه انواع گل‌ها و گیاهان دارویی و صنعتی که اگر برداشت شود به سمت قهقرا می‌رود و اگر موردی دیده شود برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

خزایی افزود: طیف سوم از گونه‌های گیاهان مجاز مشروط است، یعنی گونه‌هایی که در بخش کشاورزی و ملی وجود دارد مانند موسیر، کنگر و گونه‌های آنها که باید حتماً با اخذ مجوز و نظارت باشد و برای کشت آن باید بازدید شود و بیشتر موسیر است که موقع برداشت هم باید مجوز حمل صادر شود.

وی اظهار کرد: افرادی که خواستار کشت موسیر هستند پس از ارائه درخواست و تأیید آن از سوی کارشناسان بخش مرتع منابع طبیعی نسبت به کاشت این گونه اقدام کرده اما برداشت آن باید با نظارت این مجموعه صورت گیرد تا هنگام حمل و جابجایی به مشکل برنخورند.

خزایی با بیان اینکه تا نیمه اردیبهشت اجازه برداشت گونه‌های مجاز مشروط داده نمی‌شود، خاطرنشان کرد: با توجه به کاهش گونه‌های گیاهی موجود در طبیعت سال گذشته اجازه برداشت گون و کتیرا به بهره برداران داده نشد امسال نیز با وجود بهبود شرایط کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی اجازه برداشت نخواهد داد.

وی با بیان اینکه آماده دریافت گزارشات مردمی با شماره تلفن ۱۵۰۴ به صورت شبانه روزی و رایگان هستیم، خاطرنشان کرد: ما همیشه گشت و کنترل رویشگاه‌ها را داریم و گشت و کنترل در سامانه‌های حفاظتی کنترل می‌شود و اگر مورد خاصی باشد حتماً برخورد قانونی صورت می‌گیرد.