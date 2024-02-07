ضوابط جدید صادرات گیاهان دارویی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، حسین زینلی گفت: با همکاری دفتر طرح ملی گیاهان دارویی، دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی و زعفران، ضوابط جدید صادراتی منطبق با شرایط اکولوژیک، اقتصادی و فنی حوزه گیاهان دارویی کشور تدوین شد.

وی اظهار داشت: این اقدام با توجه به چالش‌ها و موانع موجود در مسیر صادرات گیاهان دارویی ناشی از برخی کاستی‌های ضوابط گذشته صورت گرفته است.

زینلی افزود: در ضوابط صادراتی جدید، تقسیم‌بندی گیاهان دارویی در سه دسته ممنوعه، مجاز مشروط و زراعی صورت گرفته است.

به گفته وی بر اساس ضوابط جدید، اقلام غیرمجاز "ممنوعه" شامل گونه‌های ذیل جزو گونه‌های تهدید شونده، در حال انقراض و ذخایر ژنتیکی کشور محسوب شده و بهره‌برداری از آنها در عرصه‌های منابع طبیعی مطلقاً ممنوع است.

زینلی ادامه داد: این گونه‌ها شامل گونه‌های ذکر شده در ماده ۱ قانون حفظ و حمایت از ذخایر جنگلی و قانون حفاظت از ذخایر ژنتیکی کشور، شقاقل، پرسیاوشان، زیره سیاه، اشنیان "شقار"، کرفس وحشی و کوهی (کلوس)، خزه، مرزه خوزستانی، گل بنفشه، کشمش کولی، سنبل‌الطیب، مهر خوش، چله داغی، سورنجان، قره قات، بیلهر، سرخدار، شمشاد، شقایق ایرانی، انواع لاله‌ها، سوسن چهل چراغ، سنبل خوزستانی، انواع قارچ خوراکی (برداشت از جنگل)، سیر کوهی (والک)، گز علفی، ریشه و پوست درختان و درختچه‌های جنگلی، ریزوم ثعلب، ریشه کوکب، ریشه ختمی، ریشه کاسنی، ریشه ریواس وحشی، ریشه چوبک، ریشه روناس، خاس، ریشه زنبق وحشی، ریشه کوکب وحشی، ریشه شیرین بیان، ریشه سریش، برگ مورد، بن سرخ، پیاز و گل لاله سرنگون، گل اروانه، پیاز گل نرگس، بذر جاشیر خوراکی، قطع و برداشت درختچه‌های گز، مان شوکه، گز روغنی و برداشت خاک و خاکبرگ از عرصه‌های جنگلی هستند.

مجری طرح گیاهان دارویی خاطرنشان کرد: اقلام مجاز "مشروط" به غیر از اقلام ممنوعه یا صرفاً زراعی و از گونه‌هایی که بهره‌برداری آنها الزاماً در قالب کتابچه طرح مصوب کمیته فنی اداره کل استان و از طریق انعقاد قرارداد با بهره‌برداران و مجریان طرح‌های منابع طبیعی صورت خواهد پذیرفت، در این طبقه قرار می‌گیرند.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی ابراز داشت: این اقلام شامل گلپر، اسپند، خارشتر (ترنجبین)، شیرخشت، فرنجمشک، مریم نخودی، چماز، گز شهداد، بیدخشت، انچوچک، گل نمدار، درمنه (افسنطین و برنجاسب)، علف گاوزبان، گل نرگس، گز خوانسار (گز انگبین)، آویشن شیرازی، کاکوتی، آنغوزه تلخ و شیرین، همیشک، انواع سرخس‌ها از جمله سرخس بال عقابی، عشقه و کوله خاس، ترکه ارغوان، باریجه، کتیرا، وشاء، شکرتیغال، انزروت، کاپاریس (لگجی)، علف چای، گل بومادران، گل کاسنی، گل گندم، قدومه شیرازی، بارهنگ، بابونه، شاتره، موسیر (برداشت از مراتع)، کنگر، انواع قارچ خوراکی (برداشت از مراتع)، سرشاخه آویشن دنایی، سرشاخه آویشن برگ باریک، سرشاخه آویشن کرمانی، اندام هوایی ریواس، صمغ طبیعی بنه (سقز)، صمغ طبیعی درختان بادام و گیلاس (زدو)، برگ کنار، برگ اکالیپتوس، میوه محلب، میوه روناس، میوه ناخنک، میوه بادام جنگلی (کوهی)، میوه زرشک وحشی (جنگلی)، میوه نسترن وحشی، میوه بنه و بلوط، مازوج (گال بلوط)، پسته جنگلی، سماق، گردو و فندق جنگلی، تخم مرو، مصطکی، زالزالک، اسفناج وحشی، گلابی وحشی، سیب وحشی، جفت، بذر باریجه، بذر آنغوزه هستند.

وی افزود: صدور مجوز مربوط به غیر از اقلام غیرمجاز "ممنوعه" و اقلام مجاز "مشروط" از طریق سامانه سازمان جهاد کشاورزی استان صورت می‌گیرد و این اقلام اساساً" نیاز به صدور گواهی حمل محصول ندارند و در صورت نیاز به گواهی حمل، گواهی از طریق سامانه جهاد کشاورزی استان‌ها صادر می‌شود.

زینلی در خصوص اقلام ممنوعه یا مجاز مشروط تصریح کرد: در صورتی که اشخاص حقیقی یا حقوقی ادعای کشت در داخل اراضی مستثنیات را دارند، لازم است در این خصوص قبل از برداشت محصول، از اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مربوطه استعلام و پس از بازدید توسط کارشناس ناظر شهرستان و تأیید زراعی، گلخانه‌ای و یا باغی بودن محصول، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان باید بدون اخذ بهره مالکانه، نسبت به صدور گواهی حمل محصول و در صورت درخواست متقاضی مجوز برای صادرات با ذکر میزان و نوع زراعی بودن آن اقدام کنند.

وی اضافه کرد: در صورت تأیید این که محصول از عرصه‌های ملی و منابع طبیعی برداشت شده باشد، مراتب برای انجام اقدامات قانونی، توسط ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان‌ها در سامانه سمطا صورت می‌گیرد و بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز، محصول برداشت شده قاچاق محسوب و طبق ماده ۲۵ مکرر قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به نفع دولت ضبط خواهد می‌شود.