فوت ۲ نفر در تصادفات تعطیلات ایام عید فطر در قم

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مختار پناهی عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در ایام تعطیلات عید سعید فطر شاهد ترددهای فوق سنگین در محورهای استان قم بودیم.

پناهی بیان داشت: حجم ترددها در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۰ درصد افزایش داشته است و آزادراه قم- تهران، آزادراه کاشان - قم و سلفچگان به قم بیشترین حجم ترددها را داشته اند.

رئیس پلیس راه استان قم با بیان اینکه رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی از سوی هموطنان در این مدت مناسب بوده عنوان داشت: صبح روز یکشنبه متأسفانه تصادف خودروی سواری با تریلی در یکی از محورهای مواصلاتی استان قم منجر به فوت دو نفر از هموطنانمان شد که علت حادثه نیز خواب آلودگی و خستگی بوده است.