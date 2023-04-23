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۳ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۲۱:۲۱

رئیس پلیس راه استان قم عنوان کرد؛

فوت ۲ نفر در تصادفات تعطیلات ایام عید فطر در قم

فوت ۲ نفر در تصادفات تعطیلات ایام عید فطر در قم

قم- رئیس پلیس راه استان قم با اشاره به افزایش ۴۰ درصدی ترددها در ایام تعطیلات عید سعید فطر در محورهای قم از فوت ۲ نفر در تصادفات جاده ای خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مختار پناهی عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در ایام تعطیلات عید سعید فطر شاهد ترددهای فوق سنگین در محورهای استان قم بودیم.

پناهی بیان داشت: حجم ترددها در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۰ درصد افزایش داشته است و آزادراه قم- تهران، آزادراه کاشان - قم و سلفچگان به قم بیشترین حجم ترددها را داشته اند.

رئیس پلیس راه استان قم با بیان اینکه رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی از سوی هموطنان در این مدت مناسب بوده عنوان داشت: صبح روز یکشنبه متأسفانه تصادف خودروی سواری با تریلی در یکی از محورهای مواصلاتی استان قم منجر به فوت دو نفر از هموطنانمان شد که علت حادثه نیز خواب آلودگی و خستگی بوده است.

کد مطلب 5761725

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    نظرات

    • IR ۰۱:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۲/۰۵
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      احتیاط و دقت پرهیز از هیجان های بی رویه و تند رعایت قانون جاده بهداشت محیط احترام به محیط اجتماعی محیط زیست‌بوم رعایت فرامین بهداشتی عدالت و مساوات در برخورد و رفتار و کنش و اندیشه فرهنگ مدارا و تساهل پرهیز از خشونت پرهیز از تندروی. ...می تواند سبب کاهش حوادث و سوانح جاده ای تا میزان زیادی شود.

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