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۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۸:۰۲

رئیس جهاد کشاورزی گلستان:

۸۰ هکتار گلخانه در گلستان احداث شده است

۸۰ هکتار گلخانه در گلستان احداث شده است

گرگان- رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: تاکنون در گلستان ۸۰ هکتار گلخانه احداث شده و ۷۵ هکتار هم در دست ساخت است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد برزعلی شامگاه یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: باید برای کشت بخشی از صیفی و سبزی جات به دلیل آب بری بالایی، به سمت کشت‌های گلخانه‌ای برویم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: تاکنون در گلستان ۸۰ هکتار گلخانه احداث شده و ۷۵ هکتار هم در دست ساخت است.

وی توضیح داد که در شهرها و روستاهای استان ۸۰ درصد هزینه راه اندازی گلخانه به صورت تسهیلات به متقاضیان دارای شرایط پرداخت می‌شود.

برزعلی افزود: در روستاها هم برای ایجاد گلخانه‌های کوچک مقیاس با حداکثر سطح ۳۰۰ مترمربع، تسهیلات پرداخت می‌کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: در این راستا تاکنون ۱۷۷ مجوز احداث صادر و به ۱۲۲ طرح هم تسهیلات پرداخت شده است.

وی عنوان کرد که متقاضیان با مراجعه به جهاد کشاورزی هر شهرستان می‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

کد مطلب 5761792

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