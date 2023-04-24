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۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۷:۳۵

رئیس اورژانس کرمانشاه خبر داد؛

جان باختن یک نفر در گیلانغرب بر اثر برخورد صاعقه

جان باختن یک نفر در گیلانغرب بر اثر برخورد صاعقه

کرمانشاه- رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از جان باختن یک نفر در گیلانغرب بر اثر برخورد صاعقه خبر داد.

مسعود قلعه سفیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: متأسفانه روز گذشته براثر برخورد صاعقه با یک بانوی ۶۵ ساله این فرد فوت کرد.

وی افزود: این حادثه در روستای سو خور عبدی دهستان حیدریه گیلانغرب رخ داد.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: همچنین بر اثر رعد و برق یک جوان کشاورز در روستای حسن‌آباد سفلی دینور از توابع شهرستان صحنه جان خود را از دست داد.

قلعه سفیدی بیان کرد: به دلیل فعالیت سامانه بارشی در استان کرمانشاه سازمان هواشناسی نسبت به وقوع صاعقه و ضرورت انجام اقدامات پیشگیرانه تذکر داده بود.

کد مطلب 5761793

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